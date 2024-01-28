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AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları açıklandı! İşte sıralı tam liste - Son Dakika
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AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları açıklandı! İşte sıralı tam liste

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe adaylarını açıkladı. Alpu'da Alparslan Kokulu, Çifteler'de Kadir Bıyık aday oldu. Toplantıda konuşan Erdoğan, "Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum." dedi.

28.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 16:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 13 ilçeden 4'ünde MHP'den, 1'inde ise BBP'den aday gösterildi.

İşte Eskişehir ilçe adayları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.

31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimlerin imzası var? Bütün otoyollar, otobanları kim yaptı? AK Parti. Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları açıklandı! İşte sıralı tam liste

"ŞEHİRLERİMİZİN KAYBEDECEK BİR GÜNÜ YOK"

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok.

Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni elen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü.

AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları açıklandı! İşte sıralı tam liste

"KÜÇÜK OYUNLARIN HESABI İÇİNDELER"

Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde.

Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç Arslan'ın gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet büyüklerinin otağı Eskişehir. Eğitimde sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. Belediyecilikte atılım dönemini 31 Mart'ta başlatacağız.

Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme ve bu doğrultuda kendi adımlarını atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz.

Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü devletlerin arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız."

AK Parti\'nin Eskişehir ilçe adayları açıklandı! İşte sıralı tam liste
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Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları açıklandı! İşte sıralı tam liste - Son Dakika
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