AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz. - Son Dakika
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AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.

19.05.2022 17:41
AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.

AK Parti'nin kurucularından olan eski Kırıklale Milletvekili Kemal Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'SADAT' açıklamaları üzerinden yargıyı uyardı.

AK Parti eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " SADAT'ı uzaktan yakından tanımıyorum' diyor grupta Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın yanlış karar veren yargı mensupları bu önemli bir konu. Emir verenler sizleri de tanımıyorum diyebilirler. Adaletten ayrılmamak önemlidir. Yöneticinin terazisi adalettir." uyarısında bulundu.

"İTİRAFÇILIK DÖNEMİ BAŞLADI" DEMİŞTİ

Kemal Albayrak, 17-25 Aralık'ın ardından istifa etmek zorunda kalan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, "Soruşturma dosyasında benimle ilgili tüm bilgiler doğruydu." açıklamasının ardından da konuşmuş ve AK Parti'de itirafçılık döneminin başladığını söylemişti.

Albayrak, söz konusu dönemde yaptığı açıklamada, "Ben de Erdoğan Bayraktar'ın 2013'teki o sözlerini -o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı- dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu; bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80'i hatta yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz. - Son Dakika


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