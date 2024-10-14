AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi, yoğun bir katılımla yapıldı. Bülent Karayılan, kongrede yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi. Kongrede çeşitli parti yöneticileri ve milletvekilleri de yer aldı.

14.10.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi, yoğun bir katılımla yapıldı. Kongrede Bülent Karayılan, yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

Pütürge Belediyesi Mesire Alanı Düğün ve Toplantı Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi'nde Bülent Karayılan, yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongre, divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongreye, AK Parti Malatya İl Koordinatörü Selim Gültekin, İl Başkanı Namık Gören, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve birçok partili katıldı.

Tek liste ile gidilen Kongrede mevcut Başkan Bülent Karayılan yeniden Ak Parti Pütürge İlçe Başkanlığına seçildi.

Büyük bir coşku ile gerçekleşen kongrede yeniden Başkan seçilen Bülent Karayılan, "8. Olağan Kongremizde seçilen yeni yönetim kurulumuzu tebrik ediyor, geçmiş dönemde Ak Partimize hizmet eden tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Kongremize katılım sağlayan, bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunar, 8. Olağan kongremizin ilçemiz Pütürge'ye ve Ak Partimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kongre sonrası Ak Parti İl Başkanı Namık Gören, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili İhsan Koca, Ak Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan açıklamalarda bulundu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise kongreye katılım sağlayan tüm delege ve partililere teşekkür ederek, yönetimde görev alan yeni isimlere de başarılar diledi. Önümüzdeki dönem yenilenmiş AK Parti kadrosu ile daha canlı ve daha güzel işler yapılacağına umudunun tam olduğunu belirten Sülük, "Bu bir bayrak yarışıdır, yeni gelen arkadaşlar bu bayrağı biraz daha yukarı taşımak adına gayret göstereceklerdir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Pütürge, malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
11:55 Meyve suyu, çikolata, şeker 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.