AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir

29.07.2022 18:58
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle yüklendi. Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerini de kınayan Çelik, "Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"KENDİ HUKUKSUZ SİYASETİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

" Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür. Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

"MEİS ADASI'NIN KENDİSİNDEN 4 BİN KAT DAHA FAZLA DENİZ ALANINA SAHİP OLDUĞU HUKUKA AYKIRIDIR"

Miçotakis'in yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "yayılmacılık" iddiasıyla Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ı hedef alması ise trajikomiktir.

"ÜLKESİNİ 3.DEVLETLERİN GARNİZONUNA ÇEVİRMESİ YUNANİSTAN'IN HİÇBİR SORUNU ÇÖZMEYECEK"

Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir.

Miçotakis'e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan'ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir."

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir - Son Dakika
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