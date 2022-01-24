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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş değerlendirmesi: Ahlaksızca bir tabir - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş değerlendirmesi: Ahlaksızca bir tabir

24.01.2022 19:34

AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik canlı yayında kullandığı ifadeleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında konuştu. Çelik, "Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız tabirdir. Bunun ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanlığı külliyesine ahır demek millete hakarettir, devletin başına hakarettir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında konulan Çelik, kullanılan sözlerin ahlaksızca olduğunu ve ifade özgürlüğüyle ilgisi olmadığını belirtti.

"FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİSİ YOKTUR"

Dünyanın çeşitli yerlerinde aşırı sağcıların, İslam düşmanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği nefret söylemini ülkemizde de görmeye başladığımızı ifade eden Çelik "Sedef Kabaş adlı kişinin Cumhurbaşkanımızın makamına o ifadelerinin kullanılması başlı başına ahlak yoksunluğu ve pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Asla kabul edilemeyecek, ahlaksız yaklaşım devleti ve milleti temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya konulmuştur. Hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak, hakaret edene tavır alındığında 'muhalefet susturuluyor' demek fikir hürriyetini istismar etmekten başka hiçbir şey ortaya konulamaz." dedi.

"KARARLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamalarının devamında Çelik, "Cumhurbaşkanı makamına dönük olarak söylenen bu sözleri meşru görenlere şunu söylemek; aynı şeyleri sizin siyasi liderlerinize, çalıştığınız kuruma, içinde bulunduğunuz çalışma ortamları söylense bunu kabul eder misiniz? Bugün teşkilatlarımız, vatandaşlarımız, Türkiye'nin her tarafında Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına dönük bu ahlaksız yaklaşımdan ötürü suç duyurusunda bulunmuştur. AK Parti bu konularda hukuki ve siyasi olarak mücadelesini kararlı olarak sürdürecek, hakaret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz. Nefret suçlarının bu kadar kolay işlenmesi nefret siyasetinin himayesi yüzünden olmaktadır. Bu konularda kararlı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha net bir şekilde ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MUHALETE YÜKLENDİ

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Çelik "CHP eğer dikkatli bir şekilde bu nefret söylemine karşı davranış geliştirebilseydi, o zaman bu konuyu tartışırdım. Cumhurbaşkanlığı makamına hakareti sistematik hale getirmek, seçilmiş Cumhurbaşkanının meşruiyetine gölge düşürmeye çalışmak, Avrupa'daki faşistlerin, Türk ve İslam düşmanlarının söylemini kullanarak, kes, kopyala, yapıştırmak suretiyle yapmaya çalıştıkları şeyin ifade, fikir hürriyetini genişletmek kılıfı verseler de hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak olduğunu net bir şekilde görüyoruz. O şahıs Cumhurbaşkanımıza karşı bu galiz ifadeleri kullanarak, milleti temsil eden yere karşı bunu kullanırken oradaki CHP'liler susuyorlar. Bir tanesi 'evet biz muhalefet üretiyoruz, bunlara karşıyız, bu şekilde üslubu doğru bulmuyoruz' dese, o zaman dersiniz ki 'burada samimi bir yaklaşım var'. Orada susarsanız, hakarete zımni bir onay verirseniz yapmaya çalıştığınız şey hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmaktır." dedi.

"DÜNYANIN HER TARAFINDA CEZAİ MEEYYİDESİ VAR"

Konuşmasının devamında Çelik, şu açıklamaları yaptı:

"Bu sadece bizde olan bir yasa değil. Dünyanın her tarafından devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına hakaretin cezai müeyyidesi var. Türkiye'de 1926'dan beri var. O zaman cumhurbaşkanına karşı tecavüzkârane bir şekilde, mütecaviz ifade kullanılmasına karşı bu düzenlenmiş. Bazı genel başkanların bu konuya ses çıkarmayan, yargının aldığı karara odaklanan bir yaklaşım ürettiklerini gördük. Bu hakareti yapan, ahlaksız hakareti yapan şahsın aslında konuştuğu video üzerinden değil, sanki atasözü atmış gibisinden tweeti üzerinden değerlendirme yapılıyor. Doğrudan milletin seçilmiş cumhurbaşkanına saldırganca yaklaşım söz konusu. AB üyelerine bakın Cumhurbaşkanına, devlet başkanına yapılan hakaret meselesi hem hapis, hem para cezası ile düzenlenmiştir.

"NEFRET SİYASETİ PANDEMİSİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sistematik olarak nefret siyaseti pandemisi oluşturmaya çalışıyorlar. Nefret siyaseti pandemisiyle demokrasimizi kuşatmaya çalışıyorlar. Sistematik şekilde epidemi oluşturmaya çalışırken bütün demokratik sistemi felç etmeye çalışıyorlar. Nefret siyaseti ile ilgili bir şey söylediğinizde bizim susmamızı beklemeyin. Biz bunun en güçlü cevabını vereceğiz. Bunların hepsinin arkasında sivil siyaseti, demokratik siyaseti felç etmek, sakatlamak gibi bir yaklaşım vardır. Bugün meydanlara inen teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızın demokratik bilincine nasıl sahip çıktığını herkes tarafından görülmesi lazım. Biz bu yaklaşımı çok iyi biliriz, bununla çok mücadele ettik. Nefret siyaseti ile bu ülkenin nasıl kuşatıldığını rahmet Menderes'ten bu yana gördük. Bu nefret söylemine sahip çıkmak yerine, sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bu ifade kullanıldığından itibaren çıkıp 'Sayın Cumhurbaşkanına kullanılan bu ifade gayrimeşrudur, kınıyoruz' demeleri lazım. Ondan sonra görüşlerini açıklamaları lazım. Bunu demedikten sonra hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."

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Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş değerlendirmesi: Ahlaksızca bir tabir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş değerlendirmesi: Ahlaksızca bir tabir - Son Dakika
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