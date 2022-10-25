Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıya AK Parti'den tepki geldi: Lanetliyoruz - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıya AK Parti'den tepki geldi: Lanetliyoruz

25.10.2022 16:16

Tuzla'daki bir tesisin açılış töreninde İBB'lilerin saldırısına uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hakkında açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hizmetler hakkındaki görüşlerini söylediği için saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı'ya yapılanları lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya törene katılan bazı kişiler saldırdı. Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Tuzla'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi. Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı kürsüde "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı'nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

ARACINA KADAR TAKİP ETTİLER

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı'yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı'ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

AK PARTİ, SALDIRIYI KINADI

Yaşanan olayların ardından AK Parti'den de ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve... Binali Yıldırım'ın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı! İşte ilk kez paylaşılan önemli ayrıntı Binali Yıldırım'ın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı! İşte ilk kez paylaşılan önemli ayrıntı

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Son Dakika Politika Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıya AK Parti'den tepki geldi: Lanetliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıya AK Parti'den tepki geldi: Lanetliyoruz - Son Dakika
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