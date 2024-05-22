AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in kendini savunma hakkının cinayet işleme hakkı anlamına gelmediğini belirtti. Çelik, İsrail'in soykırım suçlamalarını suç haline getirmeye çalıştığını ve Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sokak köpekleri düzenlemesi ve seferberlik tüzüğü hakkında da açıklamalarda bulundu.

22.05.2024 18:03
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in kendini savunma hakkı var deniyor ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez"

-"İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor"

-"Başka ülkelere saldırma şeklindeki cinayetin hafifletici sebebi olamaz. Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmelidir"

-(Sokak köpekleri düzenlemesi) "Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı"

-"Bir değişim sürecinin başlangıcı yorumlarını gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü durum değil. Sürekli değişim içinde olan partiyiz. Bazı yerlerde değiştirme bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili tasarruf olacak"

-(Seferberlik tüzüğü) "Değişen savaş koşulları ve gelişmeler doğrultusunda bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada seferberlik meselesinde stratejik olan şu; savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi halindedir"

-"90'ların koşullarında hayata geçen bu belge 6-7 kere değişikliğe uğradı. 2011'den itibaren bütün kurumlardan herkesin görüşleri alındı. Daha önce değerlendirilecekti ama araya deprem gündemi girdi"

-"En son Akıncı'nın başarısını gördük. Milli güvenlik için koordinasyon nedir buna karar verildi ve yönetmelik yayınlandı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail\'in kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez - Son Dakika
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