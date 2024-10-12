AK Parti Tekman Kongresi Yapıldı

Politika

AK Parti Tekman ilçe kongresi yapıldı. Mevcut başkan Taner Özer yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Aras Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye İl Koordinatörü Amasya Milletvekili Hasan Çiltaş, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, çevre ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan milletvekilleri ve il başkanı İbrahim Küçükoğlu, Türkiye'de huzurun AK Parti döneminde geldiğini ifade ederek AK Partinin bir çok yasağı kaldırdığını ifade ettiler.

Palandöken tünelindeki çalışmalarında devam ettiğini anlatan İl Başkanı Küçükoğlu, "Tekman için gereken ne ise yapacağız. Palandöken tüneli için büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM