AK Parti Yenilenme Vurgusu

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti kurulduğu 2002 yılından bu yana, her sandıktan sonra kendisini yenileyen, o sandığın sonuçlarını kendisine yeni bir talimat olarak gören ve bu doğrultuda hiçbir zaman durmaksızın yola devam eden, gecesini gündüzüne katan bir inanmışlar ordusudur." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini ve buna da devam edeceğini söyledi.

31 Mart seçimlerinin geride kaldığını, arzu ettikleri seviyenin altında seçim sonucuyla karşılaştıklarını, bu sonuçlar üzerinde genel merkezlerinin bütün yetkililerinin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yılmaz, milletin teveccühünün bu doğrultuda olduğunu ve sandıktan çıkan sonuçla geleceği planlayan bir siyasi parti olduklarını dile getirdi.

Önlerinde partisinin kongre süreci bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, "AK Parti kurulduğu 2002 yılından bu yana, her sandıktan sonra kendisini yenileyen, o sandığın sonuçlarını kendisine yeni bir talimat olarak gören ve bu doğrultuda hiçbir zaman durmaksızın yola devam eden, gecesini gündüzüne katan bir inanmışlar ordusudur. Bu AK Parti ailesi ki kurulduğu günden bu yana, Cumhuriyetimizin 1923'teki ilanından bu yana geçen süreçte, çok partili döneme girdiğimiz 1950'li yıllarından bu yana, bu ülkeye hizmet etmiş siyasi hareketlerin yaptıkları hizmetlerin toplamının en az 3-4 katını bu geçtiğimiz 22-23 yıl içerisinde yapmış siyasi hareketin mensuplarıyız. Bununla ne kadar övünsek azdır." diye konuştu.

İnsana hizmetin diğer siyasi partilerin kavrayamayacağı, anlayamayacağı bir ölçekte, onun hayır duasını almak için yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, insanların hayır duasını aldıkları taktirde, beraberinde Rabb'in rızasının da geleceğine inandıklarını aktardı.

Bu inanç doğrultusunda dolu dizgin, geleceğe doğru koştuklarına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Koşacağız Allah'ın izniyle. 31 Mart seçimleri geride kaldı ve şimdi kongre süreci var. Her seçim öncesi, genel ve yerel seçim, gerekse kongre öncesi olsun, siyasi partilerin kadrolarındaki insanlar, birbirleriyle tatlı bir yarışa girerler. Bu yarışın tanımlamasını yaparken, ben buna 'tatlı yarış' diyorum. Niye? 'Ben daha önemli bir noktada olayım, partimin daha önemli bir noktasında, partimin bu kutsal, mübarek, kadim davasında ben daha etkili olayım, daha faydalı olayım' diyedir. Bu süreçler hassasiyetlerin yoğun olduğu süreçlerdir. Yani incinmelerin, 'Niye böyle oldu acaba, anlamakta güçlük çekiyoruz.' denebilecek süreçlerin işleyişinde, özellikle seçim kongre öncelerinde buna benzer hassasiyetler olur ama bu işler bittikten sonra biter. Ondan sonra kucaklaştığımız, dolu dizgin geleceğe doğru birlikte koştuğumuz süreçlere dönüşür. Önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle motivasyonunuzu, duygu yoğunluğunuzu giderek arttıran, bu ülkeye hizmet etmenin, yüreğinizde oluşturduğu o güzel duyguyu yeşertip büyütüp, güçlendirip geleceğe doğru hep beraber koşacağımız günler bizleri bekliyor."

Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile partililer katıldı.