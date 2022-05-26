AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz

26.05.2022 15:45

CNN Türk ekranlarına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusu yöneltildi. Dağ, bu soruya "Hiç telaşımız yok. Gayet rahat bir şekilde ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz. Karşınızda ahlaki, itibari hiçbir kıymeti olmayan birine karşı, etik değerler üzerinden bir yol alarak kendinizi ifade etmek biraz zor oluyor." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP lideri, "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlıklı söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"AK PARTİ'DE PANİK OLDU MU?"

Bu paylaşımın yankıları sürerken CNN Türk ekranlarına konuk olan olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Dağ'a "Kılıçdaroğlu'nun iddiası AK Parti'de paniğe neden oldu mu?" sorusu da yöneltildi.

"TELAŞ FALAN YOK"

Dağ, konu hakkında "Yok, hiç telaşımız yok. Gayet rahat bir şekilde ortaya konulan yalanlara cevap veriyoruz. Bunları cevapsız bırakınca bu sefer 'Cevap vermediniz, demek ki kabul ediyorsunuz' oluyor. Kılıçdaroğlu'nun sözleri, bir gazeteci tarafından söylense, bir kahvehanede söylense hiç dikkate almazsınız. Oralı olmazsınız. Ama Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı. Sözlerine o genel başkana kıymet verdiğimiz için, millete kıymet verdiğimiz için cevap vermek durumundayız. Zor mu evet zor. Karşınızda ahlaki, itibari hiçbir kıymeti olmayan birine karşı, etik değerler üzerinden bir yol alarak kendinizi ifade etmek biraz zor oluyor. Ama bir telaş falan sardığından değil." dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan, çıkın karşımıza' AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan, çıkın karşımıza' AK Parti'li Canbey, Kılıçdaroğlu'nu iddiaları nedeniyle eleştirdi Açıklaması AK Parti'li Canbey, Kılıçdaroğlu'nu iddiaları nedeniyle eleştirdi Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Hamza Dağ, CNN Türk, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Dağ'dan 'Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?' sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar!
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:00:27. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement