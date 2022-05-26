AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP lideri, "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlıklı söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"AK PARTİ'DE PANİK OLDU MU?"

Bu paylaşımın yankıları sürerken CNN Türk ekranlarına konuk olan olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Dağ'a "Kılıçdaroğlu'nun iddiası AK Parti'de paniğe neden oldu mu?" sorusu da yöneltildi.

"TELAŞ FALAN YOK"

Dağ, konu hakkında "Yok, hiç telaşımız yok. Gayet rahat bir şekilde ortaya konulan yalanlara cevap veriyoruz. Bunları cevapsız bırakınca bu sefer 'Cevap vermediniz, demek ki kabul ediyorsunuz' oluyor. Kılıçdaroğlu'nun sözleri, bir gazeteci tarafından söylense, bir kahvehanede söylense hiç dikkate almazsınız. Oralı olmazsınız. Ama Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı. Sözlerine o genel başkana kıymet verdiğimiz için, millete kıymet verdiğimiz için cevap vermek durumundayız. Zor mu evet zor. Karşınızda ahlaki, itibari hiçbir kıymeti olmayan birine karşı, etik değerler üzerinden bir yol alarak kendinizi ifade etmek biraz zor oluyor. Ama bir telaş falan sardığından değil." dedi.