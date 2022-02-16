AK Partili Gökcan, Bayır'da açılacak olan çimento fabrikası ile ilgili basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Bayır'da kurulacak olan çimento fabrikasına ruhsat verilmesi hakkında basın toplantısı düzenledi

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, CHP'li Menteşe Belediyesi'nin Bayır'da kurulacak olan çimento fabrikasına ruhsat vermesi hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek için basın toplantısı yaptığını belirterek, "CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Muğla'nın ve kıymetli hemşerilerimin tepkisine rağmen Menteşe ilçemizde çimento fabrikası kurulması için ruhsat vermiştir. CHP'li belediye başkanı ve milletvekilleri Bakanlığımızı ve Hükümetimizi suçluyorlar. Son olarak da CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ismimi kullanarak, bizi CHP'yi karalamakla ve samimiyetsizlikle suçlamaktadır. 'Niçin ÇED Raporu verdiniz' diye haksız ve mesnetsiz yere bize saldırıyorlar. Kamuoyunu ve hemşerilerimizi yanlış bilgilendiriyorlar. Oysa ki gerçek şudur; ÇED raporu verilmesi, ruhsat verilmesini gerektirmiyor. Bu bir prosedürdür. CHP'li Menteşe Belediyesi ÇED bahanesine sığınıp, ÇED süresinin bitimine 2 gün kala 29 Aralık'ta ruhsat vermiştir. Firma sahibinin talebi üzerine yerinde inceleme yapılarak 19 Ocak 2022 tarihinde mevcut ÇED raporunun geçerli olduğuna dair yazı verilmiştir. Bu yazı, Menteşe Belediyesine değil ilgili firmaya verilmiştir yani Menteşe Belediyesi, Çevre Bakanlığı'nın cevabını dahi beklemeden ruhsat vermiştir" dedi

"Önce ruhsatı veriyorlar, Bakanlığın yazısı arkadan geliyor"

Milletvekili Gökcan konuşmasının devamında "ÇED yazısı, ruhsatın verildiği tarihten 20 gün sonradır. Önce ruhsatı veriyorlar, Bakanlığın yazısı arkadan geliyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Ruhsatı biz vermesek, zaten Çevre Bakanlığı verecekti" diyerek talihsiz bir açıklama yapmıştır. Öztunç diyor ki, mevzuat gereği ruhsatı vermek yasal bir zorunluluktu. Biz ruhsatı verdik, Bakanlık ÇED'i iptal etsin diyor, yok öyle bir şey. ÇED, sadece çevresel etki değerlendirmesinden ibaret bir süreçtir. Ruhsatın verilmesine ait yasal bir zorunluluk değildir. Böyle bir mevzuat yoktur, böyle bir mahkeme kararı da yoktur" diye konuştu.

"Çevreyi korumak için gayret gösteriyoruz"

"Biz, 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevreyi korumak için büyük gayret göstermekteyiz" şeklinde konuşan Gökcan, "Asıl çevreci biziz, Öztunç çevre hassasiyeti konusunda eğer samimi ve kararlı ise, bu konuyu partisinde gündeme taşısın. Verdiğiniz ruhsatı iptal ettirin. Yetki de sizde, sorumluluk da sizde elinizden tutan da yok sözde çevreciliği bırakın " dedi. - MUĞLA