AK Partili Kıratlı, Uraloğlu ile görüşmesinde Kaledran'ın ihaleye çıkacağını söyledi - Son Dakika
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AK Partili Kıratlı, Uraloğlu ile görüşmesinde Kaledran'ın ihaleye çıkacağını söyledi

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AK Partili Kıratlı, Uraloğlu ile görüşmesinde Kaledran\'ın ihaleye çıkacağını söyledi
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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşerek Mersin'in ulaşım yatırımlarını ele aldı. Görüşmede Akdeniz Sahil Yolu'nun Kaledran bölümünün kısa süre içinde ihaleye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşerek Mersin'in devam eden ve planlanan ulaşım yatırımlarını ele aldı. Görüşmede, Akdeniz Sahil Yolunun Kaledran bölümünün kısa süre içerisinde ihaleye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Mersin'in ulaşım altyapısını güçlendirecek projeleri gündeme taşıyan Kıratlı, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunun açılış hazırlıkları, Kızkalesi-Taşucu etabı, Mezitli-Fındıkpınarı Yolu ve Mersin-Adana D-400 kara yolundaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mersin'in tarımsal üretim ve ihracat potansiyeline de değinen Kıratlı, sebze ve meyvelerin Rusya başta olmak üzere farklı ülkelere taşınmasında demir yolu taşımacılığının daha etkin kullanılmasına yönelik taleplerini Bakan Uraloğlu'na iletti.

Yüksek hızlı tren ve ilçe yolları da gündemde

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesinin bölge ulaşımı açısından önemine dikkat çeken Kıratlı, D-400 kara yolunda planlanan çalışmaların 2027 yılı ödeneklerini de görüştüklerini belirtti.

İlçelerdeki yol yatırımlarına ilişkin taleplerini de aktaran Kıratlı, Tarsus-Çamlıyayla yolunun kalan 3,6 kilometrelik bölümünün tamamlanması, Silifke-Mut ve Silifke-Gülnar yollarının 2027 yılı ödenekleri, Silifke-Kırobası yolunun genişletilmesi ve Erdemli yayla yolu konularını gündeme taşıdı.

Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi Yolu ve otoyol bağlantısının tamamlandığını belirterek Mezitli-Fındıkpınarı Yolunun genişletilmesini istediklerini ifade etti.

Görüşmenin önemli başlıklarından birinin Akdeniz Sahil Yolu olduğunu kaydeden Kıratlı, Kaledran bölümünün kısa süre içerisinde ihaleye çıkarılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Kıratlı, Mersin'in ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırımların planlanan şekilde ilerlemesi için çalışmaları takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, Bakan Uraloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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