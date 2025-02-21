Hulusi Akar'dan Aliyev'e görüşmeye damga vuran hediye - Son Dakika
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Politika

Hulusi Akar'dan Aliyev'e görüşmeye damga vuran hediye

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Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hatıra hediyesi olarak "Kılıç" takdim etti.

21.02.2025 11:16  Güncelleme: 18:24
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye temaslarına başladı.

Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

ALİYEV, AKAR'I KABUL ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği belirtilirken, parlamentolar arası işbirliğinin daha da genişletilmesi memnuniyetle karşılandı.

Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

ALİYEV'E KILIÇ HEDİYE ETTİ

Görüşmede ayrıca Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hatıra hediyesi olarak "Kılıç" takdim etti.

Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü
Hulusi Akar\'dan Aliyev\'e görüşmeye damga vuran hediye
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hulusi Akar'dan Aliyev'e görüşmeye damga vuran hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sensemann Jäger:
    Bir Alman olarak Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Ilham Aliyev ve Sayın Hulusi Akar sizlerin Hayranlarlarıyız. Allah sizleri başımızdan eksik eylemesin. Amin 24 36 Yanıtla
  • M M:
    YATAĞAN...Türkün kılıcı 15 8 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    iyi bir hediye çeksin klicini bakalım ihraç ediceklermi 5 1 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Fljozof sn işte bundan dolayı asla Sayın Çumhurbaşkanımız Aliyev'in yerinde olamasın. Öyle birşe yaparsan ilk etapta Nüfusu 350 Milionluk Atom güçlü Süni mütefikin Pakistanı, Ikinçi etapta Süni Para güçün Katarı üzmekten başkada chp zihniyeti gibi, hedp kaos hariçinde hiç bir işe yaramazsın :(( 1 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BEN ALİYEVİN YERİNDE OLSAM HAZIR KILINÇDA ELİMDEYKEN DERHA MUSTAFA KEMALİN ASKERİYİM.DERDİM SARAYDAKİ KAHRINDAN ÖLÜRDÜ 1 0 Yanıtla
  • Rasit Yigit:
    Böyledir bizim memleket, bir Diyanet Baskanimiz var ki, Allahin huzuruna kilicla cikar 0 0 Yanıtla
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