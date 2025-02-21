Hulusi Akar\'dan Aliyev\'e görüşmeye damga vuran hediye

Politika

Elon Musk\'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye temaslarına başladı.

ALİYEV, AKAR'I KABUL ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği belirtilirken, parlamentolar arası işbirliğinin daha da genişletilmesi memnuniyetle karşılandı.

ALİYEV'E KILIÇ HEDİYE ETTİ

Görüşmede ayrıca Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hatıra hediyesi olarak "Kılıç" takdim etti.