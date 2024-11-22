Hulusi Akar iddiaları yalanladı, Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ\'a sert tepki gösterdi

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Hulusi Akar, Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın teğmenler üzerinden ortaya attıkları iddialara sert yanıt vererek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akar, "Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!" ifadelerini kullandı.

"KUYUYA TAŞ ATANA DA PEŞİNDEN ATLAYANA DA HESAP SORACAĞIZ"

Akar, mesnetsiz iddiaların hukuki zeminde karşılık bulacağını belirterek, paylaşımında "Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız" ifadelerine yer verdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Hulusi Akar, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, hem Mengü hem de Özdağ hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kaydetti. Açıklamasında, basın mensuplarının sorumluluklarını hatırlatarak, kamuoyunu yanıltan bu tür paylaşımların kabul edilemez olduğunu belirtti.

İDDİALARIN DETAYLARI

Nevşin Mengü, iddiada bulunarak, Hulusi Akar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve genç teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylediğini ileri sürdü. Mengü, Akar'ın 30 Ağustos'ta yaşanan bir olay sonrası Bahçeli'yi genç teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden kışkırttığını iddia etti.

Nevşin Mengü'nün iddialarını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, "Görüştüğüm kaynaklar, Hulusi Akar'ın yeniden Milli Savunma Bakanı olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdü" diyerek bu iddiaların çok ciddi olduğunu ve Zafer Partisi'nin konuyu yakından takip edeceğini söyledi.