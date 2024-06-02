Aksaray'da seçimler yeniden yapıldı - Son Dakika
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Politika

Aksaray'da seçimler yeniden yapıldı

Aksaray\'da seçimler yeniden yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sonrası Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde seçmenler, belediye başkanlarını belirlemek için yeniden sandık başına gitti. Aynı şekilde Konya'da da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri yenilendi.

02.06.2024 10:44
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YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Sağlık beldesinde seçmenler, belediye başkanlarını belirlemek için bir kez daha sandık başına gitti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Güzelyurt ilçesini İYİ Parti'nin adayı Hazim Turan 549 oy alarak kazandı. AK Parti'nin adayı Ünal Demircioğlu ise kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını belirterek itirazda bulundu. Sağlık beldesinde de MHP adayı Abdullah Tosun, 363 oy alarak seçimi kazandı. Bunun üzerine AK Parti'nin adayı Mehmet Yiğit, 1 zarftan 2 pusula çıktığını belirterek, seçim sonuçlarına itiraz etti. YSK, itirazları değerlendirip, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Güzelyurt ilçesi ile Sağlık beldesinde seçmenler, bugün sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

KONYA'DA MUHTARLIK SEÇİMLERİ

Öte yandan Konya'nın bazı mahallerinde muhtarlık seçimleri de bugün yenilenecek. Hüyük ilçesi Ulupınar Mahallesi, Meram ilçesi Botsa ile Karadiğinderesi mahalleleri, Ereğli ilçesi Sarıtopalı Mahallesi, Akşehir ilçesi Savaş Mahallesi ve Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi'nde seçmenler, sandık başına gitti.

Kaynak: DHA

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