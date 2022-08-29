Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika
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Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret

29.08.2022 15:40
Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret

Alaşehir, Köprübaşı ve Selendi ilçelerinde göreve başlayan kaymakamlar Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Alaşehir, Köprübaşı ve Selendi ilçelerinde göreve başlayan kaymakamlar Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Vali Karadeniz yeni kaymakamlara görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2022/392 kararı ile Manisa'nın Alaşehir ilçesine atanan Kaymakam Alper Faruk Güngör, Köprübaşı ilçesine atanan Kaymakam Görkem Nalçıcı ve Selendi ilçesine atanan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Karadeniz, hayırlı olmasını temenni ederek kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Alaşehir, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika
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