Aliyev: "Erdoğan'ın, 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği desteği hatırlatarak, "Savaşın ilk başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"a katıldı. Sahnede yaptığı konuşmasında bugünün Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu belirten Aliyev, "Bu bayramı, çifte bayram yapan aziz kardeşimin bizimle beraber olmasıdır. Azerbaycan halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı ve onunla beraber gelenleri tüm samimiyetimle selamlıyorum" dedi.

"Azerbaycan'ın yanında her zaman Türk kardeşlerimiz oldu"

Müslüman dünyasında Azerbaycan ilk Halk Cumhuriyeti'nin 104 yıl önce kurulduğunu ve 2 yıl sonra çöktüğünü hatırlatan Aliyev, "Ne yazık ki bu cumhuriyetin ömrü kısa oldu. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 2 yıl sonra bağımsızlığını kaybetti. Azerbaycan'ın devlet bağımsızlığı ancak 1990'ların başında yeniden sağlandı ve Azerbaycan halkı 30 yıl bağımsız olarak yaşadı. Bu 30 yılda Azerbaycan'ın yanında her zaman Türk kardeşlerimiz oldu. Biz 30 yıl boyunda bu desteği, kardeşliğin desteğini her zaman hissettik. Bugün hala hissediyoruz. Bugün Türkiye ve Azerbaycan hala birlikte. İki hafta önce Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Rize'de sevgili kardeşimle birlikteydik. İki hafta sonra Bakü'de tekrar birlikteyiz. Biz iyi günde, kötü günde birbirimizin yanındayız. İleride sadece güzel günlerin gelmesi için elimizden geleni yapmalıyız ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bizim yanımızdaydı"

Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği ve birliğinin iki ülkenin halkları için yol belirleyici olduğunu ifade eden Aliyev, "Bu faktör dünya ve bölge için çok önemlidir. Türkiye ve Azerbaycan birlikte ne kadar güvenle ilerlerse bölgemizde barış ve istikrar devam edecektir. Bunun en iyi örneğini büyün dünya 2. Karabağ Savaşı sırasında gördü. Türkiye bizim yanımızdaydı. Savaşının ilk başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı. Azerbaycan halkı bunu asla unutmayacak. Tarihimizin en önemli zamanlarında birlikteydik. Bakü'nün Ermeni İşgalinden Kurtarılması Günü'nde düzenlenen askeri geçit töreninde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza yürüdü. Tarihi zaferimizden sonra aziz kardeşimle birlikte Azatlık Meydanı'nda Türk ve Azerbaycan ordularının askeri geçit törenini izledik. Bu bizim birliğimizin kanıtıydı. Bütün dünyaya verilen açık bir mesajdı" dedi.

"Aziz Sancar gibiler gençlere örnek"

TEKNOFEST'in, Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka tezahürü olduğunu ifade eden Aliyev, "TEKNOFEST bilimin, gelişimin, bilgi ve teknolojinin bayramıdır. Festivale katılan gençlerin bu tarihi hep hatırlayacağından eminim. Birkaç gündür birlikte olan Türkiye ve Azerbaycan gençleri bir aile gibi yakınlaştılar, tanıştılar ve gelecekte de hep birlikte olacaklarına eminim. Festivale Aziz Sancar da katıldı. Aziz Sancar ile önceki görüşmemi hatırlıyorum, bana her zaman Şuşa'ya gitme hayali olduğunu söylemişti. Benimle görüştükten sonra Şuşa'ya gitti. Hayatta elde etmek istediklerini zaten elde ettiğini söyledi ve Şuşa'yı gördü ve bu bizi çok mutlu etti. Aziz Sancar gibi insanlar gençlere örnek oluyor. Alim, vatandaş, Türk ve vatanseverdir. Siz gençler Aziz Bey gibi olmaya çalışmalısınız" açıklamasında bulundu.

"Dünyanın önemli bir güç merkezi haline geldik"

Türkiye'nin artan gücünün Azerbaycan'ı daha da güçlendirdiğini vurgulayan Aliyev," Birbirimizi güçlendirerek dünyanın önemli bir güç merkezi haline geldik. Türkiye'nin başarılı bir şekilde gelişmesi her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesindedir. Aramızdaki kardeşlik tüm Türkiye ve Azerbaycan halkına örnek olmalıdır. Bu bayramda bizlerle birlikte olan sevgili kardeşim Erdoğan'a ve Türkiye'den gelen dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan'ın ilerlemeye devam edeceğine olan güvenimi ifade etmek istiyorum. Yaşasın Türk-Azerbaycan birliği ve kardeşliği. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. - BAKÜ