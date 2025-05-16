Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya geldi.
Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi. - TİRAN
Son Dakika › Politika › Aliyev ve Paşinyan Tiran'da Buluştu - Son Dakika
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