Aliyev ve Paşinyan Tiran'da Buluştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya geldi.

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi. - TİRAN