Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını açıkladı

14.04.2022 00:58
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını açıkladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planlanan ziyaretinin Ukrayna tarafından reddedilmesinin ardından, Kiev'e davet edilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz yakın gelecekte Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planlanan ziyaretinin Ukrayna tarafından reddedilmesinin ardından, Kiev'e davet edilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz yakın gelecekte Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını söyledi.

Almanya Başbakan Olaf Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planlanan ziyaretinin Ukrayna tarafından reddedilmesinin ardından açıklama yaptı. Ukrayna'nın, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in planlanan ziyaretini reddetmesini "rahatsız edici" olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Scholz, Kiev'e davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yakın gelecekte Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını söyledi.

Kiev'in Almanya'dan talep ettiği silah teslimatlarıyla ilgili olarak Başbakan Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah teslim etmesi gerektiğini ifade ederek, "Silah teslim ettik ve teslim edeceğiz. Ancak bazı konular Avrupalı ve transatlantik ortaklarla görüşülerek karara bağlanmalıdır. Almanya'nın bir sorumluluğu var ve bunu tek başına yapmayacak" dedi. - BERLİN

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak: Her türlü senaryoya hazırız ve tek bir Rus senaryosu bile işe yaramayacak Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı

Walter Steinmeier, Ukrayna, Almanya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:28:17. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya bir ziyaret planlamadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement