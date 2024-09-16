Almanya'dan Sınır Kontrolü Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Almanya'dan Sınır Kontrolü Açıklaması

Almanya, yeni sınır kontrollerinin Türkiye'deki vize sürecini etkilemeyeceğini duyurdu.

16.09.2024 20:06
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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle yapılacak geçici sınır kontrollerinin Türkiye'deki vize verme sürecini etkilemeyeceğini açıkladı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacaktır. Bu kontroller, ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacaktır. Bu tedbir AB hukuku ile uyumludur ve Schengen ortaklarına önceden duyurulmuştur. Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanması bu kararın temel hedefidir. Sınırlar arasında seyahat etmek elbette hala mümkündür ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterilecektir. Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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