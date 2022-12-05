Ezgi Mola'nın Altın Kelebek'teki çağrısına Meral Akşener'den yanıt: Az kaldı! - Son Dakika
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Ezgi Mola'nın Altın Kelebek'teki çağrısına Meral Akşener'den yanıt: Az kaldı!

05.12.2022 00:53

Altın Kelebekte 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Ezgi Mola, Türkiye'deki kadın cinayetlerinin sona erdirilmesine ilişkin yasalarda yapılacak değişikleri görmek istediğini dile getirerek milletvekillerine çağrıda bulundu. Bu çağrıya yanıt vererek duyarsız kalmayacaklarını dile getiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bugün muhalefet olarak verdiğimiz mücadelemizi, yarın da iktidar olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Az kaldı!" paylaşımında bulundu.

48. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülü Ezgi Mola'ya gitti. Ödül konuşmasında İran'da "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolardan bahseden Mola, ülkedeki "ahlak polisi" döneminin sona erdirilmesini öğrenmekten tüm kadınlar adına mutluluk duyduğunu dile getirdi.

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ

Öte yandan Türkiye'deki kadın cinayetlerinin son bulabilmesi için yasalarda yapılacak değikliklerini duymak ve görmek istediğini ifade eden Mola, "Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM'de kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" diye konuştu.

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ÇAĞRIYA AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Ezgi Mola'nın çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter aracılığıyla yanıt verdi. Paylaşımında Akşener, Değerli Ezgi Mola'nın, içten ve haklı talebine asla duyarsız kalmayacağız. Eşit ve onurlu bir yaşamı tüm insanlarımız, tüm canlılarımız için mümkün kılacağız. Bugün muhalefet olarak verdiğimiz mücadelemizi, yarın da iktidar olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Az kaldı!" dedi.

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SON DAKİKA: Ezgi Mola'nın Altın Kelebek'teki çağrısına Meral Akşener'den yanıt: Az kaldı! - Son Dakika
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