Amasya'daki 'Bacaksız Köprü' 16 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Amasya'daki 'Bacaksız Köprü' 16 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor

Amasya\'daki \'Bacaksız Köprü\' 16 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor

Amasya'nın Ezinepazar köyünde 16 yıl önce inşaatına başlanan üstgeçit, çevredeki kamulaştırma süreçleri nedeniyle hala tamamlanamadı. Köylüler, ağaçların bile büyüdüğü köprünün bir an önce bitirilmesini talep ediyor.

04.10.2024 22:05  Güncelleme: 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Ezinepazar köyünde 16 yıl önce inşasına başlanmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan üstgeçidin üzerinde ağaçlar bitti. Köylüler inşaatın tamamlanmasını istiyor.

Amasya- Tokat karayolu üstünde 2008 yılında inşasına başlanıp çevredeki köylere giden yolun karayoluna güvenle bağlanmasının amaçlandığı üstgeçit inşaatı etraftaki yapıların kamulaştırma sürecinin uzaması dolayısıyla bugüne kadar tamamlanamadı.

Adı 'bacaksız köprü'ye çıktı

Daha önce belde olan köyde bir belediye başkanı ve bir muhtar eskiten üstgeçidin tamamlanmamasından şikayetçi olan muhtar Mehmet İnan, "Bu üstgeçidin ayağı tam 16 yıldır yapılmadı. Adı 'bacaksız köprü'ye çıktı" dedi.

Üzerinde ağaçlar bitti

Yetkililere durumunu ilettiği köprünün çevresindeki yapıların kamulaştırma sürecinin de tamamlanıp hak sahiplerine ödeme yapıldığını anlatan İnan, "Üzerinde ağaçlar biten köprünün artık tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Köyün içinden karayoluna bağlanan kavşakta da sık sık trafik kazalarının yaşanmasından yakınan köylülerde yetkililerin seslerini kulak vermesini istedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ezinepazar, Politika, Ulaşım, amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya'daki 'Bacaksız Köprü' 16 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 23:43:44. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'daki 'Bacaksız Köprü' 16 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement