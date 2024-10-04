Amasya\'daki \'Bacaksız Köprü\' 16 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor

Politika

Amasya'nın Ezinepazar köyünde 16 yıl önce inşasına başlanmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan üstgeçidin üzerinde ağaçlar bitti. Köylüler inşaatın tamamlanmasını istiyor.

Amasya- Tokat karayolu üstünde 2008 yılında inşasına başlanıp çevredeki köylere giden yolun karayoluna güvenle bağlanmasının amaçlandığı üstgeçit inşaatı etraftaki yapıların kamulaştırma sürecinin uzaması dolayısıyla bugüne kadar tamamlanamadı.

Adı 'bacaksız köprü'ye çıktı

Daha önce belde olan köyde bir belediye başkanı ve bir muhtar eskiten üstgeçidin tamamlanmamasından şikayetçi olan muhtar Mehmet İnan, "Bu üstgeçidin ayağı tam 16 yıldır yapılmadı. Adı 'bacaksız köprü'ye çıktı" dedi.

Üzerinde ağaçlar bitti

Yetkililere durumunu ilettiği köprünün çevresindeki yapıların kamulaştırma sürecinin de tamamlanıp hak sahiplerine ödeme yapıldığını anlatan İnan, "Üzerinde ağaçlar biten köprünün artık tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Köyün içinden karayoluna bağlanan kavşakta da sık sık trafik kazalarının yaşanmasından yakınan köylülerde yetkililerin seslerini kulak vermesini istedi. - AMASYA