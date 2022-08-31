ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yeni yerleşkesinde vize işlemlerine hazır - Son Dakika
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yeni yerleşkesinde vize işlemlerine hazır

31.08.2022 12:46

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği yeni yerleşkesinde vize işlemlerine 1 Eylül'den itibaren başlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği yeni yerleşkesinde vize işlemlerine 1 Eylül'den itibaren başlıyor. ABD Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşleri Bölümü'nden Elçi Müsteşar/Başkonsolos Jayne Howell, "(Türk vatandaşların) Özellikle vize başvuruları için uzun bekleme sürelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum ve açıkça ifade etmek gerekirse bunu da anlıyorum. Her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğinde çok çalışmaktayız" dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, faaliyetlerini artık Çukurambar'da bulunan yeni hizmet binasında sürdürecek. İki gün önce, Büyükelçi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, Deniz Piyadeleri ve büyükelçilik mensupları, ABD bayrağının Büyükelçiliğin yeni yerleşkesinde göndere çekildiği törene katılmıştı.

ABD Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşleri Bölümü'nden Elçi Müsteşar/Başkonsolos Jayne Howell ise basın mensuplarıyla yeni büyükelçilik binasında bir araya geldi.

Basın mensuplarına yerleşkeyi gezdiren Howell, diğer büyükelçilikte daha küçük olan bekleme alanlarının yeni büyükelçilik binasında büyük ve konforlu olmasına önem gösterdiklerini söyledi. Başvuruların yapıldığı alana giriş yolunda kullanılan mermerlerin Türk mermeri olduğunun bilgisini veren Howell, girişte ise Anadolu ile Türk motiflerinin kullanıldığı Ukraynalı ve Kanadalı iki tasarımcının geliştirdiği eseri tanıttı.

Howell, vize işlemleri için oluşturulan alanda daha iyi işlem yapabileceklerinin altını çizerek, "Burası, vize işlemlerinin gerçekleştirildiği bölüm, diğerine göre çok daha geniş. Burada daha iyi bir şekilde işlem yapmayı düşünüyoruz. Burada öne çıkan özelliklerden biri de mümkün oldukça son teknolojiden yararlanmaya çalıştı. Özellikle ses sisteminde, sesi tutan bir sistem söz konusu. Görüşmeye gelen başvuru sahiplerinin konuşması sırasında onların mahremiyetine özen gösterecek şekilde seslerini olabildiğince dışarıya çok az çıkacağı bir sistem geliştirdik. Çocuklar için de bekleyebilecekleri bir alan oluşturduk. Yeniden burada Ankara'nın hak ettiği büyükelçilik binasında konsolosluk işlerinin başlayacak olmasının heyecanını duyuyoruz. Burada vize başvuruları ve vize alımlarını mümkün olduğu kadar arttırmak, aynı anda yapılan vize işlemlerinin sayısını da arttırmak bizim için önemli bir amaç olacak" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum ve açıkça ifade etmek gerekirse bunu da anlıyorum"

Howell, Türk vatandaşlarının vize başvurularının reddedilmesinde yaşanan artışa ilişkin gelen soruya, "Özellikle vize başvuruları için uzun bekleme sürelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum ve açıkça ifade etmek gerekirse bunu da anlıyorum. Vize başvurusu için bir yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğinde çok çalışmaktayız. Birçok Türk vatandaşı gibi bizler de pandemi sırasında biriken muazzam bir iş yükünün üstesinden gelmeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"Ankara'ya ilave kapasite sağlıyoruz ve daha önceki dönemlerden çok daha fazlasını yapabileceğiz"

Talebi karşılamak için kaynakların nasıl kullanılabileceğini tespit ettiklerini vurgulayan Howell, şöyle devam etti:

"Bu talebi karşılamak için kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı tespit etmeye çalışıyoruz. Bu yeni hizmet binası bizim için heyecan verici bir kaynak. Bu sayede işlem sayımızı da artırıyoruz. İnsanların vizelerini mülakat muafiyeti yoluyla yenileme haklarını da ciddi oranda artırmış bulunuyoruz. Düzenlendiği sürenin tamamında geçerli olan ve süresi son dört yıl içinde dolan bir vizeye sahip olan kişiler, vizelerini posta yoluyla yenileyebilirler. Bunu da internet sitemize girerek ve randevu alarak gerçekleştirebilirler. Bu yöntemle vize almak için uygun görülmeleri halinde otomatik olarak yönlendirilecekler. Bu süreç vize memuru başına düşen işlem sayısının da artmasını sağladı. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında bugüne kadar İstanbul'daki çalışma arkadaşlarımın pandemi öncesinde Ankara ile İstanbul'un birlikte gerçekleştirdiği sayıda vize işlemini tek başlarına gerçekleştirdiğini söylemekten büyük bir gurur duyuyorum. Biz de şimdi Ankara'ya ilave kapasite sağlıyoruz ve daha önceki dönemlerden çok daha fazlasını yapabileceğiz."

"Bu küresel bir sorun"

Bekleme sürelerinin uzamasının küresel bir sorun olduğunu ifade eden Howell, "Pandemi her yerde görüldü. Çünkü tüm ülkelerde kapanmalar ve karantinalar oldu. Çünkü seyahat edemedik, dünya genelinde birçok büyükelçiliğimizde kaynak eksikliğiyle karşılaştık ve başvuru sahiplerinden ve müşterilerden gelen ve bizleri bekleyen büyük bir iş yığılması söz konusu. Dolayısıyla bu küresel bir mesele" diye konuştu.

İlk başvuru sahiplerinin 1 Eylül'de geleceğini kaydeden Howell, 1 Ekim'den itibaren ise tam kapasite çalışacaklarını söyledi. - ANKARA

YORUMLAR
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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği'nde vize kapasitesi artırıldı ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği'nde vize kapasitesi artırıldı ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni binası ve konsolosluk hizmetleri basına tanıtıldı ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni binası ve konsolosluk hizmetleri basına tanıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yeni yerleşkesinde vize işlemlerine hazır - Son Dakika

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