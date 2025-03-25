Anadolu Basın Birliği KKTC\'de

Anadolu Basın Birliği Genel Merkez Yönetimi, basın sektörü ve Anadolu basını ile ilgili temaslarda bulunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Kıbrıs programının ilk gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Basın Birliği Derneği Başkanı Mehmet Bora Zor ve Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M. Bora Zor ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede basının önemi ve Türkiye-KKTC ilişkileri ele alındı.

"Kıbrıs ile ilgili yapılan haberler çok önemli"

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknolojik gelişmeler sayesinde, KKTC'den de takip edilebilen Türkiye'nin her bölgesindeki yerel basının kendi sosyal medyasının, televizyonunun, gazetesinin ve web sitesinin olduğunu ve Kıbrıs ile ilgili yapılan haberlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'yle ilişkiler, KKTC'yi tanıtma yolunda çalışmalar, turizm, yükseköğrenim, sanayi yatırımları, inşaat sektörü ve emlakçılık sayesinde Türkiye'nin KKTC'ye ilgisinin git gide arttığını ve devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'den gelen-giden yolcu sayısındaki artışın bunu gösterdiğini ifade etti.

"Türkiye medyasının desteğine ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni havalimanının, yeni inşaat yatırımlarının, yeni otellerin ve yeni endüstriyel ve ticari müesseselerin Türkiye Cumhuriyeti'nin her bölgesi ile KKTC'nin bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu belirtti. Siyasi anlamda, hükümet ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'deki yerel gazetede, televizyon ve medya kuruluşlarının artık Kıbrıs'la ilgili daha fazla haber ve bilgi paylaşacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Aramızdaki bu bağların daha da güçlenmesi temennisiyle, sizlere çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Basını, KKTC'nin her zaman yanında

Anadolu Basın Birliği Derneği Başkanı Mehmet Bora Zor da, dernek ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Anadolu basınının sorunlarının çözümü açısından çalışmalar yaptıklarını söyledi. Zor, ziyaretlerinin sebebinin Kıbrıs'taki gazetecilerin sıkıntılarını dinlemek olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı ve haklarının savunulması konusunda Anadolu Basınının her zaman göreve hazır olduğunu belirten Zor, "Anadolu Basın Birliği olarak, KKTC'nin sesini daha gür duyurmak için elimizden gelen çalışmayı yapmaya hazırız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda, Anadolu Basın Birliği heyeti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karşılıklı iş birliği ve dayanışma mesajları verdi. Konuşmaların ardından, Anadolu Basın Birliği Yönetimi Cumhurbaşkanı Tatar'a hediye takdim etti. - GAZİANTEP