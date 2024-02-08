Politika

Anayasa Mahkemesi'ne atanan Yılmaz Akçil yemin etti

ANKARA - Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal'ın yerine atanan Yılmaz Akçil, yemin ederek görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil, yemin ederek göreve başladı. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal zemini ve temeli yoktur" diye konuştu.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi, ihlalin tespiti yanında, bu tespitin, bu ihlalin nasıl giderileceğini ve ihlalin sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu Anayasa Mahkemesi'ne anayasa ve kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa bu yargı kararının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır."

"AYM kararlarına uyulması anayasal zorunluluktur"

Arslan, AYM'nin kararlarına uyulmasının anayasal zorunluluk olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin olup, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" dedi.

Program AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın yeni üye Yılmaz Akçil'e cübbesini giydirmesi ile sona erdi.