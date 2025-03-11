Ankara\'da Sabah Saatlerinde Ulaşım İndirimli Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 27 Nisan 2022 tarihinde başlattığı sabah saatlerinde indirimli tarife uygulamasına devam ediliyor.

ABB tarafından Başkentlilere güvenli, konforlu ve daha ekonomik bir ulaşım sağlamak için 27 Nisan 2022 tarihinde başlatılan sabah saatlerinde indirimli tarife uygulamasına devam ediyor.

Hedef yoğunluğu azaltıp toplu ulaşıma teşvik

Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifeyle, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY'da da geçerli olacak. Tam ücret 26 lira yerine 23 lira olarak ücretlendirilecek. Bu uygulamayla; vatandaşların toplu taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, özel araçları olan Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik, trafik sıkışıklığının azaltılması ve toplu taşıma hizmetinin sabah yoğun saatlerde daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. - ANKARA