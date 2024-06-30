Arınç, CHP Genel Başkanı'na çağrıda bulundu - Son Dakika
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Politika

Arınç, CHP Genel Başkanı'na çağrıda bulundu

Arınç, CHP Genel Başkanı\'na çağrıda bulundu

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklandığı olay üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Başkan Dönmez'i ihraç edin' çağrısında bulundu.

30.06.2024 19:33  Güncelleme: 19:36
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AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklandığı olay üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Başkan Dönmez'i ihraç edin" çağrısında bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında iki kişiyi şoförü ve korumasına darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç açıklamalarda bulundu. Olayı yaşandığı ilk andan itibaren takip ettiğini belirten Arınç, bundan sonra da hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamasının son kısmında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e seslenen Mücahit Arınç, "Manisalı bir genel başkandan beklentimiz, Manisa'mızın siyaset iklimini ve Manisalı hemşehrilerimizin kardeşlik ortamını zehirleyen bu yaklaşımı sergileyen şahsı partisinden ivedilikle ihraç etmesidir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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