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Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, adaylık süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, adaylık süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı

Artvin'in CHP'li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, adaylık süreciyle ilgili belediye önünde basın açıklaması yaparak, 'Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yalvaracağım' dedi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, adaylık süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı
27.12.2023 - 10:24,  Güncelleme: 10:30
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Artvin'in CHP'li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, adaylık süreciyle ilgili belediye önünde basın açıklaması yaparak, "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yalvaracağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Artvin Belediye Başkan adayını bugüne kadar belirlemedi. Aday adaylığını günler öncesinde açıklayan mevcut Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığını durdurduğunu açıkladı. Parti genel merkeziyle görüşemediğini ifade eden Elçin, "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne yalvaracağım' diye. Ben kime yalvarırım? Halkıma yalvarırım. Parti üyeme yalvarırım 'Beni seçin' diye. Genel merkeze gidip de yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi" diye konuştu.

"Nedir bu kaos? Korkunuz nedir?"

Adaylık sürecini görüşmek için Ankara'ya gittiğini belirten Elçin, "Kalktım gittim. Niye gittim? Adaylık için de değil. Bu memnuniyet anketi varsa gösterin diyecektim. Seyit Torun'a WhatsApp'tan yazdım, dedim ki 'Sen yarın bana bir yarım saatini ayır da beraber kahvaltı edelim' dedim. Cevap yok. Ertesi gün saat 07.30-08.00'e kadar bekledim. Perşembe günü. Yine cevap yok. Cevap olmayınca nasıl siz Ankara'ya hiç gitmediniz, hiç kimseyle görüşmediniz. Ben de uçak biletinin paralarını verdim, Artvin'e geri döndüm. Bütün bunları genel merkezimize anlatmak istedim ama anlatmama müsaade etmediler. Onun için size anlatıyorum. Geçen dönem 13 Ekim'de startı verdik ya. Billboardlara 'Teşekkürler Artvin' yazdık. 13 Ekim'de seçime başladık. Yıl bitti, aday belli değil. Ayıptır ya. Yapmıyorsanız yapmayın, yapıyorsanız da yapın. Ne var bunda? Nedir bu kaos? Korkunuz nedir? Kurultay delegesi bile değildim. Yok yenilikçiymiş, eskicilikmiş diye" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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