Ateşkes İçin Engeller Kalktı

Politika

Lübnan Meclis Başkanı Yardımcısı Elias Bou Saab, İsrail-Hizbullah arasında ABD tarafından önerilen ateşkes anlaşmasının uygulanması için ciddi bir engelin kalmadığını belirterek, ateşkes kapsamında İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından 60 içinde geri çekileceğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor. Lübnan Meclis Başkanı Yardımcısı Elias Bou Saab, yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasında önerdiği 60 günlük ateşkesin uygulanmaya başlaması için "ciddi bir engel kalmadığını" belirterek, "ABD'nin önerdiği ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasının önünde ciddi bir engel yok gibi görünüyor" dedi.

İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından 60 içinde geri çekileceğini belirten Saab, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlanacağını açıkladı.

Ateşkesin ardından bölgedeki durumu kimin gözlemleyeceği konusundaki bir anlaşmazlığın olduğunu aktaran Saab, söz konusu anlaşmazlığın son 24 saat içinde aralarında Fransa'nın da bulunduğu ve başkanlığını ABD'nin yapacağı beş ülkeden oluşan bir komitenin kurulması konusunda anlaşmaya varılmasıyla çözüldüğünü söyledi. - BEYRUT