Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor - Son Dakika
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Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

06.05.2022 17:04
Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette sığınmacı karşıtı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi'nin oy oranını bir ayda üç kat artırması ve hükümetin ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranının yüzde 74.7 olarak ölçülmesi dikkat çekti.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini açıkladı. 27 Nisan-3 Mayıs arasında 2 bin 460 kişi ile ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada, sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Zafer Partisi'nin oy oranının bir ayda üçe katlandığına dikkat çekildi.

Özkiraz'ın YouTube yayınında değerlendirdiği araştırmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olduğu üç senaryoda da yenilgiye uğrayacağı sonucuna varıldı.

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını açıklandı! Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

"Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yanıtlarda, "Başarılı buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 11.5'te kaldı. "Başarısız buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 74.7 olarak ölçüldü. "Kısmen başarılı buluyorum" diyenler yüzde 13.8 çıktı

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını açıklandı! Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

"Hükümetin genel politikalarını düşündüğünüzde iktidardan ne kadar memnunsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

  • Memnunum: Yüzde 17.6
  • Kısmen memnunum: Yüzde 12
  • Memnun değilim: Yüzde 70,4

Özkiraz YouTube yayınında, "memnunum" ve "kısmen memnunum" diyenlerde geçen aya kıyasla 2.5-3 puanlık bir düşüş görüldüğünü söyledi.

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını açıklandı! Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

Ankette, "Erken seçim yapılmasını destekler misiniz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcılar şu yanıtları verdi:

  • Evet desteklerim: Yüzde 64
  • Hayır desteklemem: Yüzde 22,1
  • Fikrim yok: Yüzde 13,9
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını açıklandı! Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıtlarda, kararsızlar dağıtılmadan şu sonuçlar çıktı:

  • CHP: Yüzde 28
  • AK Parti: Yüzde 27,1
  • İYİ Parti: Yüzde 11,6
  • HDP: Yüzde 9
  • MHP: Yüzde 5,4
  • DEVA: Yüzde 4,3
  • Zafer Partisi: Yüzde 2
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1,7
  • Saadet Partisi: Yüzde 0,8
  • Yeniden Refah: Yüzde 0,7
  • TİP: Yüzde 0,5
  • Diğer: Yüzde 0,5
  • Kararsızlar: Yüzde 8,3

'ZAFER PARTİSİ OY ORANINI ÜÇE KATLADI'

Özkiraz, son dönemde sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeker Zafer Partisi'nin, geçen ay yüzde 0.7 olan oy oranının, bu ay kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 2'ye çıkardığına dikkat çekti. Özkiraz, "Yüzde 2 küçük gelebilir, bu çok normaldir" derken, "Fakat şunu söyleyeyim, Zafer Partisi'ndeki bu yükseliş bir ayda oy oranını üçe katlaması manasına geliyor ki, büyük değişimleri bu kadar kısa sürede tam olarak ölçememiş bile olabiliriz" ifadelerini kullandı. Özkiraz, Zafer Partisi'nin oy oranının daha yüksek olabileceğini söyledi.

Özkiraz ayrıca, kararsız seçmenin oranının geçen aya kıyasla azaldığını ve bu sırada Cumhur İttifakı'nın oyunun artmadığını da vurguladı.

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını açıklandı! Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

  • Mansur Yavaş: Yüzde 43,5
  • Kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a oy veririm: Yüzde 8,5
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33
  • Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm: Yüzde 5,4
  • Oy kullanmam: Yüzde 9,6

Özkiraz yayınında, Zafer Partisi'nin "Mansur Yavaş adayımız" çıkışıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir önceki anketteki olası oy oranında düşüş yaşandığını söyledi. Özkiraz, Erdoğan'ın oy oranında da yaklaşık 4 puanlık bir düşüş görüldüğünü belirtti.

Bununla birlikte Özkiraz, Yavaş'ın toplam oyunun yüzde 52, Erdoğan'ın toplam oyunun 38,4 olduğunu söyledi.

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını açıklandı! Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 44,8
  • Kararsızım ama büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na oy veririm: Yüzde 8,9
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,7
  • Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm: Yüzde 6,1
  • Oy kullanmam: Yüzde 7,5

Bu senaryoda, İmamoğlu'nın toplam oyu yüzde 53,7, Erdoğan'ın toplam oyu yüzde 38,8 olarak ölçülmüş oldu.

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi sonuçlarını açıklandı! Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor

Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,1
  • Kararsızım ama büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm: Yüzde 8,2
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,2
  • Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 7
  • Oy kullanmam: Yüzde 8,5

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam oyu yüzde 51,3, Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam oyu yüzde 40,2 olarak ölçüldü.

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Seçim anketi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor - Son Dakika


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