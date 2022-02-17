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Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 1.2 Milyar yardımı onayladı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 1.2 Milyar yardımı onayladı

17.02.2022 00:32
Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 1.2 Milyar yardımı onayladı

Avrupa Birliği'nin mali olarak zor durumdaki Ukrayna'ya yardım etmek için öngördüğü mali yardım paketi, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurulu tarafından oylanarak kabul edildi.

Avrupa Birliği'nin mali olarak zor durumdaki Ukrayna'ya yardım etmek için öngördüğü mali yardım paketi, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurulu tarafından oylanarak kabul edildi. Buna göre AP milletvekilleri Ukrayna'nın 2022'de dış finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 1,2 milyar Euro'luk makro-finansal krediye yeşil ışık yakmış oldu.

Konuya ilişkin olarak AP tarafından yapılan yazılı açıklamada ; "Parlamento, Komisyon'un Kiev'e 'borçlarını ödemekte zorlanan AB komşu ülkeleri için acil bir kaynak olan makro-finansal yardım sağlama önerisini kabul etti. Destek iki taksitte ödenecek. 1.2 milyar Euro'luk kredinin yarısı, belirli ön koşulların yerine getirilmesi halinde Ukrayna'da istikrarı desteklemek için derhal verilebilir" ifadeleri kullanıldı.

AP tarafından kabul edilen teklifte, kredinin bir kriz durumunda hızlı destek ve ülkenin direncini güçlendirme işlevi gördüğü belirtiliyor. Paranın ödenmesi için ülkenin Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından oluşturulan bir makroekonomik programı uygulamada ilerleme göstermesi gerekiyor. Açıklamanın devamında ; "Milletvekilleri, "çok partili parlamenter sistem ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere etkili demokratik mekanizmaların ve insan haklarına saygının güvence altına alınmasının" da ödeme için ön koşullar olmasını kabul edilen metne eklenmesini talep ettiler" denildi.

Söz konusu oylama AP Genel Kurulu oturumunda acil prosedür uyarınca oylanan karar, 598 lehte, 55 aleyhte ve 41 çekimser oyla kabul edildi. Ukrayna'nın dış finansmanı, Rusya'nın askeri tehdidi ve COVID-19 salgını sonrasında kötüleşen ekonomik durum nedeniyle zor günler geçiriyor. - STRASBOURG

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Strazburg, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 1.2 Milyar yardımı onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 1.2 Milyar yardımı onayladı - Son Dakika
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