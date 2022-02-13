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Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor - Son Dakika

Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor

13.02.2022 16:08
Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor

Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.

Avustralya, Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.

Avustralya'dan gelen açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldığı duyuruldu. Başbakan Scott Morrison, Ukrayna sınırındaki durumun çok tehlikeli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit etmek amacıyla yaptığı eylemler tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir şey" ifadelerini kullandı. Başbakan Morrison ayrıca Çin'i Ukrayna için konuşmaya çağırarak, "Çin hükümeti, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasına karşı ürkütücü sessizliğini devam ettiriyor" dedi.

"Avustralyalılara Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz"

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Kiev'deki büyükelçilik personelinin Lviv'de Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan geçici bir ofise yönlendirildiğini belirtti. Bakan Payne ayrıca, "Avustralyalılara, Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - KİEV

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Avustralya, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor - Son Dakika


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