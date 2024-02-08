AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur - Son Dakika
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Politika

AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Milletvekilliği düşürülen Can Atalay krizinde Yargıtay ile karşı karşıya gelen Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salonda yer aldığı törende "AYM'nin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde bu kararlara katılmasanız bile uyulması anayasal bir zorunluluktur" diye konuştu.

08.02.2024 11:46  Güncelleme: 11:50
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Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

YARGITAY KRİZİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Son dönemde Can Atalay krizinde Yargıtay ile sık sık karşı karşıya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan.

"AYM KARARLARINA UYULMASI ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da salonda bulunduğu dakikalarda "Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZEDELENİR"

Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır.

AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur

"AYM KARARLARI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ BAĞLAR"

AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" diye konuştu.

AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Yalçın Koçyiğit: Bu ülkenin Anayasasını tanımıyorsan, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığını da yapmıycaksın NOKTA. 366 188 Yanıtla
  • Serkan Basar: anayasa yok baba yasa var artık yani reis yasa :) 169 266 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Anayasada devletin milletin bütünlüğü ve bekası esastır bu bütünlüğü beraberliği bozanlar ın bekası için karar alırsan elbette seni takmazlar 218 101 Yanıtla
  • Eren Türkmen: Memleket elden gidiyah 147 59 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: kuzey kore gibi olduk sadece eksik görünce alkış yagmuruna tutma kaldı 123 50 Yanıtla
  • bülent C.: bir yerde 2 başlılık olmaz. yargıtay karar veriyor aym bozuyor yok böyle birşey bir yerde tek yargı olur. 107 48 Yanıtla
  • Serkan Basar: bülent dinimizde nikahta bile 2 şahit isteniyor anladın sen ne demek istediğimi :) 34 65
  • bülent C.: serkan anayasada dini nikahın zorunlu olmadığını biliyormusun. 66 18
  • Metin : İşinize geldiği gibi eğip bükmeyin. Sizler değilmiydiniz Cumhurbaşkanı Anayasa mahkemesine kendi adamlarını yerleştiriyor diyen bu ne tezat 37 7
  • Ömer Yüksek: Yeni muz cumhuriyeti ve kabile reisi hayırlı olsun :) 14 4
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Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM Başkanı Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal temeli yoktur - Son Dakika


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