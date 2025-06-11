Endonezya, Türkiye'den 48 adet KAAN alacak - Son Dakika
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Politika

Endonezya, Türkiye'den 48 adet KAAN alacak

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Endonezya, Türkiye\'den 48 adet KAAN alacak
11.06.2025 12:22
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Endonezya, Türkiye\'den 48 adet KAAN alacak
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Dev anlaşmayı duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek'' dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. Nesil Savaş Uçağı Endonezya'ya teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN müjdesi: 48 adet Endonezya'ya ihraç edilecek

"DOST, KARDEŞ ENDONEZYA İLE..."

Bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından bir video ile duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN müjdesi: 48 adet Endonezya'ya ihraç edilecek

"TÜM KURULUŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Muharip Uçak, Diplomasi, Endonezya, Politika, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Endonezya, Türkiye'den 48 adet KAAN alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Security Specialist:
    Allah AKP ve Sayın Çumhurbaşkanımız R.T Erdoğanı başımızdan eksik eylemesin. Amiiiinnn 49 55 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    büyük lider varol 32 42 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Varol Reis 31 39 Yanıtla
  • 123123As:
    Reisssss su asgeri ücrete de bı el ativer ve . koskoca 48 uçak üreten ülkenin dünya lideri olan sen bunu yaparsın ?? 42 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Torununa 100 lira harçlık veremeyenler yorumlara gelir şimdi. Reis reis diye bk unu yerler. 39 24 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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