Bakan Süleyman Soylu sert konuştu! Konuşurken kendinden geçti - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu sert konuştu! Konuşurken kendinden geçti

29.04.2023 14:12

Seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'da vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun, dik olsun, dik olsun" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun konuşması esnasında titreyerek adeta kendinden geçmesi dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

AK Parti'den İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

"AYASOFYA'NIN MİNARESİ GİBİ BAŞINIZ DİK OLSUN"

Son olarak Eyüpsultan'ta vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dikkat çeken ifadeler kullandı. "Kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun, dik olsun, dik olsun" diyen Soylu o anlarda adeta kendinden geçti. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da gündem oldu.

"ARKAMIZDA 21 YILLIK İCRAATIMIZ VAR"

Soylu, açıklamasında şunları söyledi: "Önümüzde iki iş var. Birincisi seçim sürecinde kendimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tam manasıyla anlatmaktır. Hepinizin bildiği bir söz vardır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Arkamızda 21 yıllık icraatımız var. Onların ise Londra bankerlerinden, neyi diyet vererek aldıkları kuru vaatler var. Biz yaptıklarımızı anlatacağız. Biz milletimize şehir hastanesi yapacağız diye söze başlamayacağız. Yaptık diyeceğiz. Yenisini tekrar yapmaya devam edeceğiz diyeceğiz"

YORUMLAR (5)
  • Erol MARASLI: Bunlar ne yiyor ne içiyorlada bu hale geliyorlar.bemde aynı kafayı yaşamak istiyorum Cevap Yaz 19 7 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: Tamam da niye bağırıyorsun Daha şimdiden oyun bozanlık yapıyorsunuz Seçimi kaybedince sizi düşünmek bile istemiyorum Cevap Yaz 23 13 Yayından Kaldır
  • engin akçadağ: maun süresi nekadar kıymetli bir süre. bilmeyen okusun. Cevap Yaz 33 6 Yayından Kaldır
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Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Süleyman Soylu sert konuştu! Konuşurken kendinden geçti - Son Dakika


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