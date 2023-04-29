Bakan Süleyman Soylu sert konuştu! Konuşurken kendinden geçti

AK Parti'den İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

"AYASOFYA'NIN MİNARESİ GİBİ BAŞINIZ DİK OLSUN"

Son olarak Eyüpsultan'ta vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dikkat çeken ifadeler kullandı. "Kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun, dik olsun, dik olsun" diyen Soylu o anlarda adeta kendinden geçti. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da gündem oldu.

"ARKAMIZDA 21 YILLIK İCRAATIMIZ VAR"

Soylu, açıklamasında şunları söyledi: "Önümüzde iki iş var. Birincisi seçim sürecinde kendimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tam manasıyla anlatmaktır. Hepinizin bildiği bir söz vardır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Arkamızda 21 yıllık icraatımız var. Onların ise Londra bankerlerinden, neyi diyet vererek aldıkları kuru vaatler var. Biz yaptıklarımızı anlatacağız. Biz milletimize şehir hastanesi yapacağız diye söze başlamayacağız. Yaptık diyeceğiz. Yenisini tekrar yapmaya devam edeceğiz diyeceğiz"