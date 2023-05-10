Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalp krizi iddiasına, basın danışmanından jet yanıt - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalp krizi iddiasına, basın danışmanından jet yanıt

10.05.2023 15:22

Son dönemde sosyal medya üzerinden hakkında çeşitli iddialarda bulunulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kalp krizi geçirdiği gerekçesiyle Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiği öne sürüldü. İddialara ilişkin Haberler.com'a açıklamalarda bulunan İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, "Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorunu yok. İptal söz konusu değil. Şu anda her şey uyduruluyor" dedi.

Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI SES GETİRDİ

İnce'nin kalp krizi riskine karşı kendine dil altı hapı verildiği iddiaları birçok sosyal medya hesabı ve basın organı tarafından paylaşıldı.

BASIN DANIŞMANI HABERLER.COM'A KONUŞTU

Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, Haberler.com'a yaptığı açıklamada ' 'Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorunu yok. İptal söz konusu değil'' şeklinde konuştu.

"DETAYLI AÇIKLAMAYI BASINLA PAYLAŞACAĞIZ"

İnce'nin kalp krizini geçirme riskine karşı kendisine dil altı hapı verildiği iddialarını yalanlayan Uçar, ''Şu anda her şey uyduruluyor. Detaylı açıklamayı kamuoyu ve basınla paylaşacağız'' dedi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalp krizi iddiasına, basın danışmanından jet yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalp krizi iddiasına, basın danışmanından jet yanıt - Son Dakika
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