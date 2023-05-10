Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalp krizi iddiasına, basın danışmanından jet yanıt

Seçime saatler kala iki ilde mitinglerini iptal etti

Bu sözleri Demirtaş'ın yüzde 62 oy aldığı ilde söyledi: Biz olduğumuz sürece o çıkamaz

Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI SES GETİRDİ

İnce'nin kalp krizi riskine karşı kendine dil altı hapı verildiği iddiaları birçok sosyal medya hesabı ve basın organı tarafından paylaşıldı.

BASIN DANIŞMANI HABERLER.COM'A KONUŞTU

Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, Haberler.com'a yaptığı açıklamada ' 'Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorunu yok. İptal söz konusu değil'' şeklinde konuştu.

"DETAYLI AÇIKLAMAYI BASINLA PAYLAŞACAĞIZ"

İnce'nin kalp krizini geçirme riskine karşı kendisine dil altı hapı verildiği iddialarını yalanlayan Uçar, ''Şu anda her şey uyduruluyor. Detaylı açıklamayı kamuoyu ve basınla paylaşacağız'' dedi.