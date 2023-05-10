Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İnce'nin kalp krizi riskine karşı kendine dil altı hapı verildiği iddiaları birçok sosyal medya hesabı ve basın organı tarafından paylaşıldı.
Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, Haberler.com'a yaptığı açıklamada ' 'Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorunu yok. İptal söz konusu değil'' şeklinde konuştu.
İnce'nin kalp krizini geçirme riskine karşı kendisine dil altı hapı verildiği iddialarını yalanlayan Uçar, ''Şu anda her şey uyduruluyor. Detaylı açıklamayı kamuoyu ve basınla paylaşacağız'' dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalp krizi iddiasına, basın danışmanından jet yanıt - Son Dakika