Azerbaycan'dan Enerji Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan'dan Enerji Güvenliği Vurgusu

Azerbaycan\'dan Enerji Güvenliği Vurgusu

Aliyev, Güney Gaz Koridoru'nun genişlemesi ve enerji güvenliği üzerine Bakü'de konuştu.

04.04.2025 11:53
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 11. Bakanlar Toplantısı ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı, (TAP) Güney Gaz Koridoru'nun üç ayrılmaz parçasıdır. Onlar tam kapasiteyle çalışıyorlar ve bizim onları büyütmemiz lazım" dedi.

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 11. Bakanlar Toplantısı ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın temsil ettiği toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Avrupa Birliği (AB) Enerji Konut Komiseri Dan Jorgensen'in yanı sıra ABD, Romanya, Slovenya, Bosna Hersek, Moldova, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil 24 ülkeden bakanlar ve yetkililer katıldı.

"Azerbaycan ham petrol, doğal gaz, petrol ürünleri ve gübre üreticisi ve ihracatçısıdır"

Enerji güvenliğinin bugün her zamankinden daha çok ulusal güvenliğin, ülkelerin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve artık endüstriyel güvenlikten de bahsedebildiklerini belirten Aliyev, "Çünkü sanayinin gelişmesi için enerji kaynaklarına, petrokimya ürünlerine ve gübreye ihtiyacımız var. Azerbaycan ham petrol, doğal gaz, petrol ürünleri ve gübre üreticisi ve ihracatçısıdır" dedi.

Azerbaycan'ın bugün 12 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğin belirten Aliyev, "Bu ülkelerden 10'u Avrupa ülkesi, 8'i ise Avrupa Birliği üyesi. Bizim gaz tedarikimizin Avrupa'daki coğrafyası kesin olarak genişleyecek. Çünkü artık bazı Avrupa ülkelerinde gaz dağıtım şebekesinin oluşturulması üzerinde çalışıyoruz. Bazı ülkelerde bu şebeke mevcut, diğerlerinde ise genişletilmesi gerekiyor. Azerbaycan da bunu yapmayı planlıyor. Dolayısıyla, gaz tedarik coğrafyamız kesin olarak genişleyecek" ifadelerini kullandı.

Güney Gaz Koridoru'nun şu anda tam kapasiteyle çalıştığını ifade eden Aliyev, "Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) Güney Gaz Koridoru'nun üç ayrılmaz parçasıdır. Onlar tam kapasiteyle çalışıyorlar ve bizim onları büyütmemiz lazım. Bunun için de elbette fona ihtiyacımız var. Burada önemli bir noktaya geliyoruz. Uluslararası mali finans kuruluşları, yani özellikle yeraltı kaynaklarıyla ilgili projelere artık finansman sağlamama kararı alan uluslararası mali kuruluşların bu politikalarını durdurması gerektiğini defalarca ifade ettik" dedi.

Azeri-Çırak- Güneşli (AÇG) ve Abşeron, Şahdeniz'in bir çok ülkelerin enerji güvenliklerine katkı sağladığını belirten Aliyev, "Birkaç yıl içinde bu alanlar geliştirilecek, sözleşmeler imzalanacak, programlar gerçekleştirilecek. Boru hatlarının döşenmesi, Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Supsa petrol boru hattı, ayrıca doğalgaz boru hatları da, hepsi bir arada. Bunu tüm katılımcılarla yaptık" ifadelerini kullandı.

"Yeni üretimlerin yeni yerlerden başlamasını bekliyoruz"

Avrupa'nın, Azerbaycan'ın doğal gazına ihtiyaç duyacağından emin olması gerektiğini ifade eden Aliyev, "Yani birkaç yıl boyunca pazarın oluşacağından emin olmamız gerekiyor. Eğer böyle bir garantimiz olmazsa yatırımcı yatırım yapmaz, ülkeye yatırım yapmaz. Dolayısıyla çok büyük bir doğalgaz sıkıntısı yaşanacak. Rezervlerimiz belli. Yeni üretimlerin yeni yerlerden başlamasını bekliyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın enerji güvenliğinde ortaklıkta daha önemli rol oynayacağını belirten Aliyev, "Bugün artık yatırımcılarımızla imzalanmış anlaşmalarımız var. Bunlar, güneş ve rüzgar enerji santrallerine ait anlaşmalardır ve 2030 yılına kadar 6 GW güneş ve rüzgar enerjisi sağlayacak. Doğal gazdan tasarruf etme imkanı sağlayacağını da belirtmeliyim. Biz bu gazı şu anda iç tüketimde kullanıyoruz ve o gaz ihracata yönlendirilecek. Aynı zamanda, kendi yatırımlarımızla hidroenerji potansiyelimizi artırıyoruz, özellikle de Doğu Zengezur ve Karabağ bölgelerinde. Bu çalışmaları Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmış topraklarda yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan'dan Enerji Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

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