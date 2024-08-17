Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye amfibi uçak desteği

Politika

Azerbaycan, orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla "BE-200ÇS" amfibi uçağını Türkiye'ye göndermek için hazırlıklara başladı.

Türkiye'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için Azerbaycan'dan harekete geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde orman yangınlarının söndürülmesi için özellikle "BE-200ÇS" amfibi uçağa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Görüşmede amfibi uçağın en kısa sürede hazırlanarak Türkiye'ye gönderileceğini söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarının önlenmesi konusunda her türlü ilave desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin her zaman birbirlerinin yanında oldukları ve birbirlerine destek oldukları kaydedilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasında dostluk, kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin geleceği konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ