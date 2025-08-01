Azerbaycan'dan TASS'a Tepki - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan'dan TASS'a Tepki

01.08.2025 13:52
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Azerbaycan, TASS'ın Hankendi'ni 'Stepanakert' olarak anmasına sert şekilde karşı çıktı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus resmi devlet haber ajansı TASS'ın Azerbaycan'ın Hankendi şehri için Ermenistan işgali dönemindeki "Stepanakert" ismini kullanmasına tepki göstererek, "TASS haber ajansından bu konuda özür dilenmesi ve gerekli düzeltmenin yapılması beklenmektedir. Aksi takdirde yasal çerçevede ajansın Azerbaycan'daki faaliyetleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Azerbaycan arasındaki gerilim devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Rusya resmi haber ajansı TASS'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'daki Hankendi şehri için "Stepanakert" ifadesini kullanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü Hacızade, Hankendi şehrinin işgal dönemindeki "Stepanakert" ismiyle adlandırılmasını Azerbaycan'ın "toprak bütünlüğüne açık bir saygısızlık ve hakaret" olduğunu ifade etti. Hankendi şehrinin Stepanakert olarak adlandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Hacızade, "1923 yılında Azerbaycan'ın kadim topraklarında kurulan sözde Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi döneminde Hankendi'nin ismi, Azerbaycan halkına karşı Taşnak Ermenileri ile birlikte katliamlar gerçekleştirmiş Bolşevik Stepan Şaumyan'ın adı verilerek yasa dışı şekilde Stepanakert olarak değiştirilmişti. Bu adım, o dönemde olduğu gibi bugün de Azerbaycan'a yönelik bir hakaret olarak görülmektedir. Rusya'nın resmi kurumlarının, Azerbaycan'a ait yer isimlerini çarpıtmaktan ve topraklarımızı, geçmişteki gayrimeşru ayrılıkçı rejimin kullandığı isimlerle anmaktan vazgeçmesini bekliyoruz. Bu tür adımların tekrarlanması halinde karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Azerbaycan da Rusya'daki bazı yerleşim birimlerini tarihi adlarıyla anma hakkını saklı tutacaktır. TASS haber ajansından bu konuda özür dilenmesi ve gerekli düzeltmenin yapılması beklenmektedir. Aksi takdirde yasal çerçevede ajansın Azerbaycan'daki faaliyetleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da Rus kültürünün yok edildiği yönündeki iddiaları yalanladı

Hacizade ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy'un Hankendi kentindeki İvan Ayvazovski büstünün kaldırılmasının ardından Azerbaycan'ı ihtiyatlı davranma ve "ülkedeki anıtlara karşı savaşa" ve "Rus kültürünün yok edilmesine son verilmesi" yönünde yaptığı çağrıya da tepki gösterdi. Hacizade, "Şvıdkoy daha önce de benzer şekilde Azerbaycan aleyhindeki kampanyalara katılmıştı. Ermeni asıllı ressam İvan Ayvazovski'nin büstünün Rus barış gücü unsurları tarafından Azerbaycan'ın izni olmadan topraklarımıza yerleştirilmesi yasa dışıydı. Bu, Azerbaycan'ın egemenliğine yönelik olarak Rusya tarafından gösterilen bir saygısızlık örneğidir. Azerbaycan topraklarının işgali sırasında yasa dışı şekilde dikilmiş bu tür sözde anıtların kaldırılması mantıklı, doğru ve hukuka uygundur" ifadelerini kullandı.

Hacızade, "Her ne kadar bu alanda iki ülke arasında ciddi bir dengesizlik bulunsa da Azerbaycan'da Rus kültürü kimse tarafından yok edilmemiştir. Azerbaycan'da Rus tiyatrosu, Rusça eğitim veren okullar ve Rusça yayınlar mevcutken, Rusya'da Azerbaycan dilinde tiyatrolar, okullar, gazeteler ve dergiler bulunmamaktadır. Bu dengesizliğe rağmen biz, Rusya'da Azerbaycan kültürünün yok edilmesi yönünde bir iddiayla ortaya çıkmıyoruz. Ancak Rusya'nın üst düzey yetkilileri bilmelidir ki Azerbaycan aleyhindeki eylemleri ve açıklamalar devam ederse Azerbaycan ile Rusya arasındaki bu dengesizliğe yönelik düzenlemelerin yapılması da göz ardı edilemez. Sayın Şvıdkoy'un kısa süre önce Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarında, Şuşa'da bulunduğu sırada Natavan, Üzeyir Hacıbeyli, Bülbül ve Azerbaycan'ın diğer kültür insanlarının anıtlarına yönelik vandallıkların ve Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilen yıkımların farkında olmasına rağmen bu olayları kınayan bir açıklama yapmaya cesaret edememesi üzüntü vericidir" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Ermenistan, Azerbaycan, Hankendi, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan'dan TASS'a Tepki - Son Dakika

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