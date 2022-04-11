Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü

11.04.2022 17:24
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin aldığı kararlar ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bakanların iki ülkenin liderleri düzeyinde varılan anlaşmaların devamı olarak gelecekteki bir barış anlaşmasının hazırlanması çalışmaları ve Ortak Sınır Komisyonu'nun kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. - BAKÜ

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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Ararat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika


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