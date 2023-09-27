Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski ''devlet bakanı'' sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin lideri Ruben Vardanyan gözaltına alındı.

SINIR MUHAFIZLARI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Vardanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Vardanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

"DEVLET BAKANI" OLARAK GÖREV ALMIŞTI

Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı.

Sözde Ermeni rejiminin lideri Ruben Vardanyan sınırda kıskıvrak yakalandı.

AZERBAYCAN ALEYHİNE KIŞKIRTICI AÇIKLAMALARDA BULUNUYORDU

Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı. Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu.

ALİYEV'İN ŞARTI VARDARYAN

Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da düzenlediği ve yalnızca 24 saatte zafer ilan ettiği antiterör operasyonundan sonra Ermeni ayrılıkçılar teslim olurken 33 yıldır işgal ettikleri Karabağ'ı tamamen terk etmeye başladı. Sözde Ermeni rejiminin yöneticilerinden Vardaryan Şubat 2023'te görevinden alınırken Karabağ'dan ayrılmayacağını söylemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Rusya'nın Vardaryan'ı özel bir görevle Karabağ'a gönderdiğini, Karabağ'ın Ermeni sakinleriyle yapılacak müzakerelerin Moskova'nın gönderdiği Vardanyan'la yapılmayacağını belirtmiş ve Vardanyan'ın bölgeden ayrılmasını şart koşmuştu.