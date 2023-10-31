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Babasının satılığa çıkarttığı genç kız artık devlet korumasında - Son Dakika

Babasının satılığa çıkarttığı genç kız artık devlet korumasında

Son Güncelleme: 31.10.2023 16:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" bilgisi verildi.

Balıkesir'de 17 yaşlarındaki O.K. ve D.K., 3 gün 3 gece süren düğünün son gününde karakolluk olup birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayın yankıları sürerken gelinin babası Y.D.'nin 2019'da kızının fotoğrafını paylaşıp "Bu kız satılık" yazdığı ortaya çıktı. Olaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından satılığa çıkartılan genç kızın devlet koruması altına alındığını duyurdu.

Babası tarafından internette satılığa çıkartılan genç kız devlet korumasında

"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haberlere konu olan D.K'nin ikametinde incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

Babası tarafından internette satılığa çıkartılan genç kız devlet korumasında

BABASI YERİNE KOCASINI ŞİKAYET ETTİ

Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip, şikayetçi olacağını anlattı. Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ve eşinin ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü. Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları Hakan Gündoğdu aracılığıyla, 'yağma' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ABLASINI DA 3 KEZ EVLENDİRMİŞ

Avukat Gündoğdu, gelin D.K.'nin, müvekkiline ve ailesine, babasının, ablasını da daha önce 3 kez evlendirdiğini söylediğini belirterek, "Ailesinin kendisini bırakıp gitmelerinden sonra, müvekkillere ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığını anlatmıştır. Şüphelilerin, kızlarını evlendirip, düğün günü takılarla birlikte kaçırmak suretiyle dolandırıcılık ve yağma suçunu meslek haline getirdikleri anlaşılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Babasının satılığa çıkarttığı genç kız artık devlet korumasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının satılığa çıkarttığı genç kız artık devlet korumasında - Son Dakika
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