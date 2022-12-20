MHP lideri Bahçeli'nin bağışladığı 6 dönümlük arsanın değeri dikkat çekti - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'nin bağışladığı 6 dönümlük arsanın değeri dikkat çekti

20.12.2022 20:03

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ağustos'ta satın aldığı ve Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladığı 6 dönümlük arsanın değerinin ise 2,5 milyon lira olduğu ifade edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsasını, Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladı. Konu hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin bağışladığı 6 dönümlük arsanın değeri dudak uçuklattı

6 DÖNÜM ARSA BAĞIŞLADI

MHP lideri Bahçeli, "Milli birlik ve kardeşliğimiz adına almış olduğum bir kararı buradan paylaşıyor ve ilan ediyorum. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüme kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bilabedel Horasan Erenleri Federasyonuna hibe ediyorum. Mezkur federasyon yönetimiyle Mersin mitingimiz öncesinde yaptığım bir görüşmede bu tasarrufumu kendileriyle de paylaştım" dedi.

Bahçeli'nin bağışladığı 6 dönümlük arsanın değeri dudak uçuklattı

29 AĞUSTOS'TA SATIN ALINMIŞ

Bahçeli'nin bağışladığı arsa, Zir Mahallesi Dikilitaş mevkiinde bulunuyor. 357 ada 1 parseldeki arsanın 29 Ağustos'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki tapu dairesinden satın alındığı belirtildi.

Bahçeli'nin bağışladığı 6 dönümlük arsanın değeri dudak uçuklattı

ARSANIN DEĞERİ 2,5 MİLYON TL

2,5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen arsaya ilişkin konuşan Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Tapunun devri, bir aksilik olmazsa yarın yapılacak. Tapu devrini aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

Bahçeli'nin bağışladığı 6 dönümlük arsanın değeri dudak uçuklattı
Kaynak: DHA
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