MHP lideri Bahçeli'nin bağışladığı 6 dönümlük arsanın değeri dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsasını, Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladı. Konu hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

6 DÖNÜM ARSA BAĞIŞLADI

MHP lideri Bahçeli, "Milli birlik ve kardeşliğimiz adına almış olduğum bir kararı buradan paylaşıyor ve ilan ediyorum. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüme kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bilabedel Horasan Erenleri Federasyonuna hibe ediyorum. Mezkur federasyon yönetimiyle Mersin mitingimiz öncesinde yaptığım bir görüşmede bu tasarrufumu kendileriyle de paylaştım" dedi.

29 AĞUSTOS'TA SATIN ALINMIŞ

Bahçeli'nin bağışladığı arsa, Zir Mahallesi Dikilitaş mevkiinde bulunuyor. 357 ada 1 parseldeki arsanın 29 Ağustos'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki tapu dairesinden satın alındığı belirtildi.

ARSANIN DEĞERİ 2,5 MİLYON TL

2,5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen arsaya ilişkin konuşan Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Tapunun devri, bir aksilik olmazsa yarın yapılacak. Tapu devrini aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.