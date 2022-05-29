Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler

MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törenler kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Selam olsun sana yedi tepeli İstanbul. Gıpta edilecek bugünkü coşku sağanağıyla emin olun gurur duyuyorum. Fetih onuru bağımsızlık ve beka onurumuzdur. Minareleri şehadet parmağı gibi İstanbul övünç madalyamızdır. Dünyanın en büyük Türk İslam kentine yapılan her hizmet dua bereketidir.

"TARİHİN NABIZ ATIŞI HER YERDEN DUYULMAKTA"

Merhum Hocamız Süheyl Ünver'in ifadesiyle söylersek "İnsan bahtiyar olmak isterse İstanbul'u ihmal etmemelidir" İstanbul'un Fethinin 569. yılında, hem Fethin hem Atatürk Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreninde olmaktan gurur duyuyorum. Minareleri şahadet parmağı gibi gökkubeye uzanan İstanbul onurumuzdur. İstanbul'un manevi sureti maddi suretiyle iç içe geçmiştir. İstanbul kader ortaklığın kalpgahıdır. Tarihin nabız atışı her yerden işitilmektedir.

"MİLLET BAHÇESİ HAYALLERİ BULUŞTURACAK"

İnsan bu dünyada bahtiyar olmak isterse İstanbul'u ihmal etmemelidir. Memnuniyetle ediyorum ki uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı yeşil bir örtüyle kaplanacaktır. Günün yorgunluğu, stersi bu vesile ile tasfiye edilecektir. 145 bin 500 ağacın dikilmesi insana hürmetin sonucudur. Millet Bahçesi gönülleri, umutları ve hayalleri buluşturacaktır.

"YIKIM YOK, İHYA VE İNŞA VAR"

Bize göre, millet bahçesi kucaklaşmanın adresidir. Müflis siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine burada yıkım yoktur. Heba edilmiş miras yoktur. İstanbullu kardeşlerimizi feraha kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir.

"GEZİ'DE DENEDİLER CEVABINI ALDILAR"

Bunların işi gücü fitne fesattır. Geçim kapıları gıybettir. Gezi Parkı'nda ağaçların söküldüğünü söyleyen müfteriler, dikilecek ağaçlardan insanlarımıza doğanın imkanlarını sunmamızdan rahatsızdırlar. Gezi'de denediler cevabını milletten aldılar. 6-8 Ekim'de denediler, ihanetlerinin bedelini ağır ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür açtıkları çukura emelleriyle birlikte gömüldüler.

"YOLUMUZ KIZILELMA"

15 Temmuz'da üzerimize geldiler, Türk milletinin haşmetiyle ezildiler, yenildiler. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelma'dır. Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur inşa edecektir. Yabancıların boyunduruğu altına girenler istikbalimize ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil köstektir. Hakikatin sesini bastıramazlar. Halkın iradesini batıramazlar. Hiçbir vatandaşın bugünkü dramına bakarak ecdat yadigarı bu kutsal toprakların sahipsiz olduğunu zannetmesin.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler, elbette geldikleri gibi gidecekler. Atatürk Havalimanı'ndan yeni bir 'Gezi' çıkarmak istediler. İftira siyaseti kaybetmeye mahkumdur. Atatürk Havalimanı için eylem yapanlar mahcup olacak."