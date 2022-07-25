Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü

25.07.2022 20:35
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı" denildi.


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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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