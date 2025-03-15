Bakan Bak: Aile Temeli Çok Önemli

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de gençlerle iftarda buluştu. Bakan Bak, "Şimdi cinsiyetsizleştirme ve LGBT akımları var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Ailenin güçlü olması gerekiyor. Topluma duyarsız kalmayın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyarette bulunmak üzere bugün Edirne'ye geldi. İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Bak, gençlerle olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Bakan Bak, gençlerin toplumda yer almasını istediğini belirterek, "Anne ve babanıza asla of bile demeyin. Çünkü ailenin temeli çok önemli. Şimdi cinsiyetsizleştirme ve LGBT akımları var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Ailenin güçlü olması gerekiyor. Topluma duyarsız kalmayın. Toplumun sorunlarıyla beraber olun. Dijitalleşme ve internetin esiri olmayın. Mutlaka toplumda yer alın ve söz sahibi olun. Siyasette yer alın. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı. - EDİRNE