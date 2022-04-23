Bakan Bozdağ: Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum

23.04.2022 22:04
Bakan Bozdağ: Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifine ilişkin, "Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum" dedi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifine ilişkin, "Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu: "HDP'li Milletvekili Garo Paylan'ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır. TBMM; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum."


Bakan Bozdağ: Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum
Bakan Bozdağ: Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum - Son Dakika


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