Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de muhalefet ile rejim arasında uzlaşı sağlanmasına ilişkin 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı değerlendirmelerin çarptırılmaya çalışıldığını belirterek, "(Suriye'de) Muhalefet Türkiye'ye güveniyor, hiç yarı yolda bırakmadık ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik." dedi.

Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerinin, Suriye'nin yanı sıra Türkiye içerisinde de çarptırılmaya çalışıldığını söyleyen Çavuşoğlu, söz konusu ifadelerin Türkiye tarafından en başından bu yana dile getirildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, söz konusu değerlendirmenin, Suriye'deki iç savaş başladıktan söz konusu savaşın sonlandırılması için Türkiye'nin yürüttüğü çabaların bir yansıması olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oy birliğiyle 2015'te aldığı 2254 sayılı kararını anımsatan Çavuşoğlu, bu kararda, Suriyeli taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında Suriye'de geçiş sürecinin başlatılması, yeni bir anayasa yapılması ve BM'nin gözetiminde adil ve şeffaf bir seçimin yapılması gibi konuların yer aldığını ifade etti.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz"

Çavuşoğlu, Uluslararası Suriye Destek Grubu ve Fikirdaş Ülkeler Grubu kurulduğuna ancak buna rağmen bu sürecin başarısız olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sonuç çıkmamasının temel sebebi, rejimin ayak diremesi yüzündendi. Çünkü rejim, siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor ama kalıcı bir çözüm, siyasi çözümdür. Bunu hep başından beri söylüyoruz. Üstelik yine BMGK'nin 2254 No'lu kararı, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapıyor, tıpkı her açıklamamızda vurguladığımız gibi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz."

Söz konusu süreçlerden bir sonuç çıkmaması ve özellikle sivillerin Halep'ten çıkarılmasının ardından Rusya ile çalışma süreci başlattıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bunun ardından Astana sürecini başlattıklarını, Cenevre sürecini de yeniden canlandırdıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Astana sürecinde rejim ve muhalefetin yanı sıra garantör ülkelerin yer aldığını, tutukluların değişimi dahil olmak üzere güven artırıcı adımlar atıldığını, daha sonra da anayasa komisyonun kurulması fikrinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Anayasa komisyonunun 8 defa toplandığını, bu toplantılarda 50'si rejim, 50'si muhalefet, 50'si de sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplamda 150 kişinin yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Amaç ne; yeni bir anayasa yazmak ya da mevcut anayasayı tadil etmek. Bu, onların bileceği bir şey. Yeni anayasanın ya da mevcut anayasanın tadil edilmesinin amacı ne; yasal değişiklilerle beraber ülkeyi seçime götürmek." dedi.

"Muhalefet Türkiye'ye güveniyor"

BMGK'nin 2254 sayılı kararı ışığında atılacak adımlara işaret eden Çavuşoğlu, "Tüm bunlar için ne gerekiyor? Rejim ve muhalefetin uzlaşması gerekiyor. Öyle değil mi? Benim söylediğim buydu, farklı bir şey söyledim mi?" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, yeni anayasa komisyonuna da vurgu yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Peki, muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi? Yine bu kanun çerçevesinde muhalefetin, bizim de desteklediğimiz bir müzakere heyeti var. Bu müzakere heyetinin amacı ne? İşte bu geçiş sürecini ve anayasa dahil tüm bunları rejimle müzakere etmek. Yani ilk defa rejimle muhalefeti biz bir araya getirmiyoruz ki bu gelişmeler çerçevesinde. Ama biz buna çok önemli katkı sağladık. Niye? Muhalefet çünkü bize güveniyor, Türkiye'ye güveniyor. Hiçbir zaman da yarı yolda bırakmadık.

Ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için bu uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz. Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların da kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların eli de kırılır. Zaten bununla ilgili geçici hükümet dahil, gerekli açıklamaları Suriyelilerin kendileri yaptı. Bu provokatörleri onlar da biliyor. Tutuklananlar oldu."

"Teröristlerin ve DEAŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor"

Çavuşoğlu, Suriye'de kalıcı bir barış için atılması gereken adımlara dikkati çekerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de konuya ilişkin açıklamalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Türkiye'ye yönelik terör tehditlerine de değinen Çavuşoğlu, "Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var: PKK/PYD/YPG. Aynı terör örgütü. Bu teröristlerin ve DEAŞ kalıntılarının ve diğer radikal terör örgütlerinin tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu, bizim güvenliğimiz için de önemli. Bu güvenliğin tesis edilmesi için de Suriye'nin istikrarı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, önceki basın toplantısında da bu konulara ilişkin her zaman söylediklerini dile getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açık, net tutumumuzu, bugüne kadar yaptıklarımızı söylüyoruz. Bizim o görüşmemiz, söylediğimiz gibi ayaküstü, yemek öncesi diğer bakanlarla sohbet ederken geldi, sohbet ettik. Bu düşüncelerimizi, yani Suriye'de kalıcı bir barışın olması için mutlaka bu anayasa komisyonu dahil bu platformlarda gerekli adımların atılması gerektiğini söyledik. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğimizi de vurguladık."

(Sürecek)