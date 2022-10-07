Bakan Çavuşoğlu TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi

07.10.2022 17:15
Bakan Çavuşoğlu TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Manavgat yangınından en fazla etkilenen Kalemler Mahallesini ziyaret ederek TOKİ tarafından yapımı tamamlanan evler hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Manavgat yangınından en fazla etkilenen Kalemler Mahallesini ziyaret ederek TOKİ tarafından yapımı tamamlanan evler hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Manavgat yangınından en fazla etkilenen Kalemler Mahallesiniz ziyaret etti. Beraberindeki protokol ile birlikte mahalleye gelen Bakan Çavuşoğlu, yangında evleri yanan ve daha sonra TOKİ tarafından yeniden ev yapılarak teslim edilen Ünal Akça ve Mithat Akça'yı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, ev ziyaretlerinin ardından Kalemler Mahallesi Köy Konağı bahçesinde mahalleliler, bölge muhtarları ve bölge mahalle teşkilatları ile buluştu. Ardına ise bir düğün salonuna AK Parti Manavgat ilçe teşkilatı ile buluştu.

Bakan Çavuşoğlu'na ziyarette Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş eşlik etti. - ANTALYA

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Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi - Son Dakika

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