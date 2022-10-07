Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi

07.10.2022 17:55

Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Manavgat yangınından en fazla etkilenen Kalemler Mahallesini ziyaret ederek TOKİ tarafından yapımı tamamlanarak teslim edilen evler hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Manavgat yangınından en fazla etkilenen Kalemler Mahallesini ziyaret ederek TOKİ tarafından yapımı tamamlanarak teslim edilen evler hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Manavgat yangınından en fazla etkilenen Kalemler Mahallesiniz ziyaret etti. Beraberindeki protokol ile birlikte mahalleye gelen Bakan Çavuşoğlu, yangında evleri yanan ve daha sonra TOKİ tarafından yeniden ev yapılarak teslim edilen Ünal Akça ve Mithat Akça'yı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, ev ziyaretlerinin ardından Kalemler Mahallesi Köy Konağı bahçesinde mahalleliler, bölge muhtarları ve bölge mahalle teşkilatları ile buluştu. Ardına ise bir düğün salonuna AK Parti Manavgat ilçe teşkilatı ile buluştu.

Bakan Çavuşoğlu'na ziyarette Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş eşlik etti.

YORUMLAR
500
Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement